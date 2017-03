Was am Mittwoch wichtig wird

In Essen werden die Gewinner der 53. Grimme- Preise verkündet; 81 Produktionen sind nominiert. Der Preis wird jährlich für gutes Fernsehen verliehen. Die Verleihung ist am 31. März in Marl.

In Berlin wird die Anhörung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) als Zeugin im Abgas-Untersuchungsausschuss des Bundestags stattfinden. Angela Merkel ist die wahrscheinlich letzte Zeugin.

Schafft Borussia Dortmund gegen Benfica Lissabon (20.45 Uhr/ZDF) den Einzug ins Viertelfinale der Fußball-Champions- League? Das Hinspiel hat die Borussia mit 0:1 verloren.

Das Auktionshaus Sotheby’s in London versteigert 17 Meisterwerke zeitgenössischer deutscher Künstler, unter anderem von Georg Baselitz, Gerhard Richter und Anselm Kiefer.