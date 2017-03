Was am Mittwoch wichtig wird

Haben Schüler in Deutschland heute bessere Chancen als vor 15 Jahren? Damit beschäftigt sich der „Chancenspiegel“, der am Mittwoch vorgestellt wird. Die Pisa-Studie hatte 2000 gezeigt, dass der Bildungserfolg in Deutschland massiv vom sozialen Hintergrund abhängt.

Nach dem Spiel HSV gegen Mönchengladbach (18.30 Uhr) müssen im DFB-Pokal-Viertelfinale am Abend die Schalker bei den Bayern ran. Anstoß ist um 20.45 Uhr live in der ARD. Im Anschluss folgt zu später Stunde die Auslosung zum Halbfinale.