Pensionäre als Lehrer an den Schulen in NRW - eine gute Idee?

Manchmal reicht ein Bild, um eine Geschichte zu erzählen. Was rund um den Globus passierte, zeigen wir in der Galerie "Bilder des Tages." mehr

An dieser Stelle werden aktuelle „Fake News“ enttarnt, über Fälscher-Netzwerke und ihre Ziele berichtet, vor allem aber Hinweise und Hilfestellungen gegeben, wie Leserinnen und Leser Fälschungen erkennen und sich so vor Hetze und Desinformation schützen können. mehr

Zum 140-jährigen Bestehen der Westdeutschen Zeitung zeigen Künstler ihre Werke in den Verlagsräumen an der Kö in Düsseldorf. Leser können sie sich bei Führungen ansehen. mehr

In diesem Jahr feiert das Bundesland seinen 70. Geburtstag. Grund genug, einmal zu fragen, wie gut seine Bewohner mit Land und Leuten vertraut sind. Die Antworten zu unseren 15 Fragen stehen am Ende unseres großen Quiz. mehr

Dieser Gegner war eindeutig eine Nummer zu groß für Fortuna Düsseldorf. Der VfB Stuttgart stürmte mit einem 2:0 (2:0)-Erfolg an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga und zeigte den Unterschied der beiden Mannschaften vor allem in spielerischer Hinsicht deutlich auf. Der Sieg fiel sogar noch... mehr

Fotogalerie

Lady Gaga wirbt bei Super Bowl für Toleranz

Das Super Bowl-Finale ist nicht am aktuelle Streit um die Einreiseverbote von US-Präsident Trump herumgekommen. Wie erwartet machte sich Lady Gaga beim Football-Finale am Sonntag in Houston (Texas) für Toleranz stark. Der Pop-Star schwebte in einem metallisch glänzenden Einteiler an Stahlseilen von... mehr