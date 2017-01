Sieben Jahre später als geplant – und zehnmal so teuer wie einst kalkuliert – wird mit einem Festakt die Elbphilharmonie in Hamburg eröffnet. Das NDR-Elbphilharmonieorchester unter Leitung von Chefdirigent Thomas Hengelbrock spielt groß auf.

US-Präsident Barack Obama hat sich in der Nacht zu Mittwoch in Chicago mit einer letzten Rede von den Amerikanern verabschiedet. Am Nachmittag stellt sich sein Nachfolger Donald Trump in New York zum ersten Mal ausführlich den Fragen von Journalisten.

Das Kabinett entscheidet über die Fortsetzung der Beteiligung der Bundeswehr an den Einsätzen in Mali und im Irak.

Landespolitischer Jahresauftakt mit Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) und Schulministerin Sylvia Löhrmann (Grüne).