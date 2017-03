Was am Freitag wichtig wird

Der neue österreichische Bundespräsident Alexander Van der Bellen macht seinen Antrittsbesuch in Berlin: Bundespräsident Joachim Gauck empfängt ihn mit militärischen Ehren im Schloss Bellevue.

Bundeskanzlerin Angela Merkel ist zu Besuch in Tunesien. Thema sind neben den bilateralen und wirtschaftlichen Beziehungen – wie bereits am Vortag in Ägypten – auch Sicherheitsund Migrationsfragen.

Nach dem Viertelfinale im DFB-Pokal steht der 23. Spieltag in der Fußball- Bundesliga an. Den Auftakt bestreitet der FC Augsburg, der RB Leipzig empfängt (20.30 Uhr).

Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker hält eine Rede zum 8. Jahrestag des Archiveinsturzes. Bei dem Unglück am 3. März 2009 waren zwei Menschen gestorben.