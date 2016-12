Was halten Sie davon, dass das Land die Videoüberwachung ausweiten will?

An dieser Stelle werden aktuelle „Fake News“ enttarnt, über Fälscher-Netzwerke und ihre Ziele berichtet, vor allem aber Hinweise und Hilfestellungen gegeben, wie Leserinnen und Leser Fälschungen erkennen und sich so vor Hetze und Desinformation schützen können. mehr

Am Mittwoch in Krefeld angekommen, ging es für Alt- und Neutrainer Rick Adduono mit seinem Spielern zügig aufs Eis. Der Kanadier will die Pinguine noch in die Play-offs führen. mehr

In diesem Jahr feiert das Bundesland seinen 70. Geburtstag. Grund genug, einmal zu fragen, wie gut seine Bewohner mit Land und Leuten vertraut sind. Die Antworten zu unseren 15 Fragen stehen am Ende unseres großen Quiz. mehr

In einem Baumarkt am am Franz-Rennefeld-Weg in Düsseldorf-Lichtenbroich ist in der Nacht zu Mittwoch ein Geldautomat gesprengt worden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. mehr