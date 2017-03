An dieser Stelle werden aktuelle „Fake News“ enttarnt, über Fälscher-Netzwerke und ihre Ziele berichtet, vor allem aber Hinweise und Hilfestellungen gegeben, wie Leserinnen und Leser Fälschungen erkennen und sich so vor Hetze und Desinformation schützen können. mehr

Bei dem Doppelanschlag am britischen Parlament sind nach Angaben der Polizei vier Menschen getötet worden, darunter ein Täter. Mindestens 20 weitere Menschen wurden verletzt, sagte ein Sprecher von Scotland Yard in London. mehr

In diesem Jahr feiert das Bundesland seinen 70. Geburtstag. Grund genug, einmal zu fragen, wie gut seine Bewohner mit Land und Leuten vertraut sind. Die Antworten zu unseren 15 Fragen stehen am Ende unseres großen Quiz. mehr

Fotogalerie

Belgien gedenkt seiner Terroropfer

Drei islamistische Selbstmordattentäter rissen am 22. März 2016 am Flughafen und in der U-Bahn 32 Menschen mit in den Tod verletzten mehr als 300 weitere. Ein Jahr nach den Brüsseler Terroranschlägen haben die Belgier in Trauer zurückgeblickt - und sich Mut gemacht. mehr