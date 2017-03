Manchmal reicht ein Bild, um eine Geschichte zu erzählen. Was rund um den Globus passierte, zeigen wir in der Galerie "Bilder des Tages." mehr

An dieser Stelle werden aktuelle „Fake News“ enttarnt, über Fälscher-Netzwerke und ihre Ziele berichtet, vor allem aber Hinweise und Hilfestellungen gegeben, wie Leserinnen und Leser Fälschungen erkennen und sich so vor Hetze und Desinformation schützen können. mehr

Barbara Schöneberger wurde am Mittwochabend beim Marken-Award im Düsseldorfer Capitol als beste Marken-Persönlichkeit ausgezeichnet. Die Moderatorin und Entertainerin startete 2015 ihren eigenen Zeitschriftentitel "Barbara". Rund 1000 Gäste und zahlreiche Prominente nahmen an der Veranstaltung teil. mehr

In diesem Jahr feiert das Bundesland seinen 70. Geburtstag. Grund genug, einmal zu fragen, wie gut seine Bewohner mit Land und Leuten vertraut sind. Die Antworten zu unseren 15 Fragen stehen am Ende unseres großen Quiz. mehr

Am frühen Dienstagmorgen hat die Polizei bei einer großangelegten Razzia in Erkrath-Hochdahl mehrere Wohnungen durchsucht. Es gehe um Sympathisanten oder Mitglieder der "Rocker-Gruppierung Goch", die in Verbindung mit den Hells Angels stehen soll. mehr

Fotogalerie

Düsseldorf: Teenager ersticht 15-Jährige in alter Papierfabrik

Mord in der Landeshauptstadt. Ein 16-jähriger Junge hat die Tötung einer 15-Jährige gestanden. Die Tat ereignete sich auf dem Gelände der ehemaligen Papierfabrik an der Fringsstraße am Hafen. Die beiden Jugendlichen sollen, wie die Staatsanwaltschaft auf einer Pressekonferenz am Montag mitteilte,... mehr