Debatte Der NRW-Landtag in Düsseldorf debattiert darüber, ob Marokko, Algerien und Tunesien – die sogenannten Maghreb-Staaten – sichere Herkunftsländer sind.

Der NRW-Landtag in Düsseldorf debattiert darüber, ob Marokko, Algerien und Tunesien – die sogenannten Maghreb-Staaten – sichere Herkunftsländer sind.

Anzeige

Umfrage Ja, man muss Donald Trump zeigen, dass er sich nicht alles erlauben darf. 0 % Nein, Politiker müssen immer die Kommunikation suchen, um Kompromisse für alle Beteiligten zu finden 100 % Stimmen Total: 1 Kommentare lesen Ja, man muss Donald Trump zeigen, dass er sich nicht alles erlauben darf.

Nein, Politiker müssen immer die Kommunikation suchen, um Kompromisse für alle Beteiligten zu finden Jetzt abstimmen Kommentare lesen Alle Umfragen

Umfrage Ja, zu lasche Strafen zeigen keine Wirkung. 93 % Nein, die bestehenden Gesetze reichen aus. 7 % Stimmen Total: 42 Kommentare lesen Ja, zu lasche Strafen zeigen keine Wirkung.

Nein, die bestehenden Gesetze reichen aus. Jetzt abstimmen Kommentare lesen Alle Umfragen

Umfrage Gladbach spielt unentschieden in Darmstadt - Bewerten Sie die Spieler! Kommentare lesen Alle Umfragen

Umfrage Sigmar Gabriel 22 % Martin Schulz 38 % Andrea Nahles 3 % Olaf Scholz 10 % Keinen der genannten. 27 % Stimmen Total: 137 Kommentare lesen Sigmar Gabriel

Martin Schulz

Andrea Nahles

Olaf Scholz

Keinen der genannten. Jetzt abstimmen Kommentare lesen Alle Umfragen

Umfrage Ja, denn sie haben einen bekannten Terrorverdächtigen nicht dingfest gemacht. 74 % Ja, sie haben nicht genug kooperiert. 14 % Nein, sie haben alle rechtlichen Möglichkeiten ausgeschöpft. 3 % Nein, Amris Tat war nicht vorauszusehen. 9 % Stimmen Total: 192 Kommentare lesen Ja, denn sie haben einen bekannten Terrorverdächtigen nicht dingfest gemacht.

Ja, sie haben nicht genug kooperiert.

Nein, sie haben alle rechtlichen Möglichkeiten ausgeschöpft.

Nein, Amris Tat war nicht vorauszusehen. Jetzt abstimmen Kommentare lesen Alle Umfragen

Umfrage Ja, ich glaube ihm, dass er von den Abgas-Manipulationen nichts wusste. 2 % Nein, es ist eher unwahrscheinlich, dass er als Chef nicht eingeweiht war. 81 % Das ist egal - die Wahrheit werden wir nie erfahren. 17 % Stimmen Total: 155 Kommentare lesen Ja, ich glaube ihm, dass er von den Abgas-Manipulationen nichts wusste.

Nein, es ist eher unwahrscheinlich, dass er als Chef nicht eingeweiht war.

Das ist egal - die Wahrheit werden wir nie erfahren. Jetzt abstimmen Kommentare lesen Alle Umfragen

Düsseldorf Junge Künstler bei der WZ Zum 140-jährigen Bestehen der Westdeutschen Zeitung zeigen Künstler ihre Werke in den Verlagsräumen an der Kö in Düsseldorf. Leser können sie sich bei Führungen ansehen. mehr

Voting Umfrage: Welcher Dschungelcamp-Bewohner ist ihr Favorit? Stimmen Sie ab! Es geht wieder los. „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ geht in die elfte Runde und zwölf Stars dürfen im fernen Australien um die Dschungelkrone 2017 kämpfen. Doch wer ist der Beliebteste? Stimmen Sie ab! mehr

Multimedia Fakten und Fälschungen An dieser Stelle werden aktuelle „Fake News“ enttarnt, über Fälscher-Netzwerke und ihre Ziele berichtet, vor allem aber Hinweise und Hilfestellungen gegeben, wie Leserinnen und Leser Fälschungen erkennen und sich so vor Hetze und Desinformation schützen können. mehr

Düsseldorf Kö-Lichtbogen entwickelt sich zum Foto-Hotspot Ob mit dem Smartphone oder der Spiegelreflex: Sobald der Lichtbogen leuchtet, halten die Menschen inne, um das beeindruckende Spektakel festzuhalten. mehr

Paid-Content Änderung für Nutzer mit Werbeblocker Leser mit einem Werbeblocker erhalten zukünftig weniger FreeTime auf unserer Nachrichtenwebsite wz.de. Alle weitere Informationen erfahren Sie unter: mehr

Fotogalerie Haus Baden: 77-Jähriger bei Zimmerbrand verletzt Bei einem Brand in einem Altenheim in Langenfeld hat ein 77-Jähriger schwere Verletzungen erlitten. Im Zimmer des Mannes ist am späten Mittwochabend ein Feuer ausgebrochen, teilte die Polizei mit. mehr Alle Fotogalerien

70 Jahre NRW Quiz: Wie gut kennen Sie Nordrhein-Westfalen? In diesem Jahr feiert das Bundesland seinen 70. Geburtstag. Grund genug, einmal zu fragen, wie gut seine Bewohner mit Land und Leuten vertraut sind. Die Antworten zu unseren 15 Fragen stehen am Ende unseres großen Quiz. mehr

Fotogalerie Tag 13 im Dschungel: Ausstellung des Grauens und Truthahn-Action Alle Stars außer Honey haben an Tag 13 im Dschungelcamp die Prüfung "Dschungel-Ausstellung" am Hals. Moderator Daniel Hartwich tauft sie kurzerhand in Honey-Gedächtnis-Prüfung um. Alle Infos zu 'Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!' im Special bei RTL.de: www.rtl. mehr Alle Fotogalerien

AKTUELLE VIDEOS

Fotogalerie Schwerer Verkehrsunfall in Ratingen Bei einem Verkehrsunfall sind Donnerstagabend in Ratingen verletzt worden. Dazu entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 40.000 Euro. mehr Alle Fotogalerien