Der Energieriese RWE präsentiert um 10 Uhr tiefrote Zahlen. Die Aktionäre müssen höchstwahrscheinlich erneut auf eine Dividende verzichten. Grund sind hohe Abschreibungen auf Kohle- und Gaskraftwerke, die kein Geld mehr verdienen.

In Paderborn geht der Mordprozess nach den tödlichen Misshandlungen von Höxter weiter. Erstmals will sich der Angeklagte zu den Vorwürfen äußern.



Das Ende millionenschwerer Managergehälter? In Straßburg stimmen die EU-Abgeordneten über einen Gesetzentwurf ab, der den Aktionären in Europa mehr Rechte bei der Festlegung von Managergehältern einräumen soll.



Das Viertelfinale im DFB-Pokal wird mit der Nachholpartie in Osnabrück zwischen Drittligist Lotte und Borussia Dortmund abgeschlossen (18.30 Uhr / ARD).