Im Viertelfinale des DFB-Pokals spielt Eintracht Frankfurt gegen den Zweitligisten Arminia Bielefeld (18.30 Uhr) und Borussia Dortmund gegen den Drittligisten Sportfreunde Lotte (20.45 Uhr, ARD).

Die EU-Umweltminister beraten über eine Reform des europäischen Emissionshandels. Mit dem System soll der Ausstoß von CO, in der Industrie reduziert werden, was allerdings nicht wie vorgesehen funktioniert.

In Hamburg beginnt der Prozess gegen einen 34 Jahre alten Iraner, der an sexuellen Übergriffen auf drei Frauen an Silvester 2015/2016 beteiligt gewesen sein soll.

Ein EU-Gericht entscheidet über die Rechtmäßigkeit europäischer Zölle auf chinesische Solarpaneele. Die EU wirft China Dumping und unzulässige Subventionen vor.