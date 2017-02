Fotogalerie

Zwölf- bis 17-Jährige sollen Hotel verwüstet haben

Diebstähle sowie Sachbeschädigungen in großem Still sollen 13 Kinder und Jugendliche in Mönchengladbach begangen haben. Die Polizei ermittelt gegen die Zwölf- bis 17-Jährigen. Sie sollen in ein frisch renoviertes Hotel an der Hugo-Junkers-Straße eingedrungen sein und dort Fensterscheiben... mehr