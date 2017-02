Fotogalerie

Lady Gaga wirbt bei Super Bowl für Toleranz

Das Super Bowl-Finale ist nicht am aktuelle Streit um die Einreiseverbote von US-Präsident Trump herumgekommen. Wie erwartet machte sich Lady Gaga beim Football-Finale am Sonntag in Houston (Texas) für Toleranz stark. Der Pop-Star schwebte in einem metallisch glänzenden Einteiler an Stahlseilen von... mehr