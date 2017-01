Brexit, Bericht des Wehrbeauftragten, Staatsakt für Roman Herzog, Oscar-Nominierungen Was am Dienstag wichtig wird

Das Bundesverfassungsgericht prüft ab 10 Uhr zwei Tage lang, ob das 2015 erlassene Tarifeinheitsgesetz gegen fundamentale Rechte kleiner Gewerkschaften verstößt. Ein Urteil wird erst in einigen Monaten erwartet.

Der Supreme Court, das höchste britische Gericht gibt sein Urteil zur Parlamentsbeteiligung beim Brexit-Verfahren bekannt. Der High Court hatte entschieden, dass das britische Parlament vor der Einleitung der Brexit-Verhandlungen zum EU-Austritt zustimmen muss.



Der Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestags, Hans-Peter Bartels, stellt in Berlin seinen Jahresbericht vor. Kann die Bundeswehr ihre Aufgaben bewältigen ist die zentrale Frage im Bericht des „parlamentarische Anwalt der Soldaten“.

In Berlin findet der Staatsakt für den verstorbenen Altbundespräsidenten Roman Herzog statt. Der gebürtige Landshuter war am 10. Januar gestorben.



Die Nominierungen für die 89. Oscar-Verleihung werden in Hollywood verkündet. Die Verleihung der Filmpreise findet am 26. Februar statt.