Die SPD-Spitze berät in Düsseldorf über eine Strategie für das Wahljahr 2017. Eine Entscheidung in der K-Frage soll erst am 29. Januar verkündet werden. Im Bild: Der SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel, der EU-Parlamentschef Martin Schulz (r) und Außenminister Frank-Walter Steinmeier(Mitte, alle SPD).