Politik, Kultur, Sport und Wirtschaft Was 2017 wichtig wird

Politik und Weltgeschehen

20. Januar: Amtseinführung des 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten, gewählt ist Donald Trump / 12. Februar: Bundespräsidentenwahl in Deutschland durch die Bundesversammlung / 15. März: Parlamentswahl in den Niederlanden / 26. März: Landtagswahl im Saarland / 23. April: Präsidentenwahl in Frankreich / 7. Mai: Landtagswahl in Schleswig-Holstein / 14. Mai: Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen / 17. oder 24. September: Bundestagswahl in Deutschland



Kultur und Gesellschaft

11. Januar: Eröffnung der Elbphilharmonie in Hamburg / 16. bis 20. Mai: Eurovision Song Contest in Kiew in der Ukraine / 24. bis 28. Mai: Deutscher Evangelischer Kirchentag in Berlin und Wittenberg / 10. Juni bis 17. September: Documenta 14 in Kassel / 31. Oktober: Reformationsjubiläum (500 Jahre), der Gedenktag der Reformation gilt diesmal in allen deutschen Ländern als arbeitsfreier Feiertag.



Sport

11. Januar bis 29. Januar: Handball-WM in Frankreich / 17. Juni bis 2. Juli: Confed Cup (Fußball) in Russland / 5. bis 13. August: Leichtathletik-WM in London



Wirtschaft

17. bis 20. Januar: Weltwirtschaftsforum in Davos, Schweiz / 14. bis 29. April: Hannover Messe / 1. bis 6. September: Internationale Funkausstellung in Berlin.