London (dpa) - Bei einem gewaltigen Brand in einem Hochhaus im Zentrum Londons sind mindestens zwölf Menschen ums Leben gekommen. Dutzende weitere wurden verletzt. Die Zahl der Todesopfer dürfte nach Einschätzung von Scotland Yard vom Abend weiter steigen.

Nach Angaben der Rettungskräfte wurden mindestens 79 Patienten in Kliniken behandelt, 18 von ihnen seien in einem kritischen Zustand. Die Ursache des Brands in dem 24-stöckigen Gebäude blieb zunächst unklar.

Ein Anwohner berichtete: «Ich bin 100 Meter weg und ich bin vollständig mit Asche bedeckt.» Foto: Matt Dunham

Die Polizei rechnet nicht mehr damit, weitere Überlebende in dem Gebäude zu finden. «Leider erwarte ich nicht, dass es noch mehr Überlebende geben wird», sagte Stuart Cundy von der Londoner Polizei. Einige Menschen würden aber noch immer vermisst. Eine genaue Zahl nannte Cundy nicht.

Das Standbild aus einem von Celeste Thomas (@MAMAPIE) zur Verfügung gestellten Video zeigt am 14.06.2017 in London, Großbritannien, ein Feuer in einem Hochhaus. Das Feuer reiche vom zweiten Stock bis ganz nach oben des 27-stöckigen Gebäudes. Foto: Uncredited/Celeste Thomas @MAMAPIE/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Das Feuer war in der Nacht zum Mittwoch ausgebrochen. Augenzeugen berichteten von Schreien. Menschen seien aus dem brennenden Gebäude gesprungen. Eltern warfen demnach in ihrer Verzweiflung Kinder aus dem brennenden Hochhaus. Eine Mutter habe ihren Säugling aus dem «neunten oder zehnten Stock» geworfen, sagte eine Augenzeugin der britischen Nachrichtenagentur PA. Ein Mann habe den Säugling gefangen.

Trümmerteile flogen aus dem Gebäude, wie ein dpa-Reporter berichtete. Hin und wieder knallte es in dem Gebäude. Die Polizei sperrte alle Wege weiträumig ab. Einwohner wurden gebeten, die Gegend nordwestlich vom Hyde Park zu meiden. Eine Schule in der Nähe des brennenden Gebäudes blieb geschlossen. Für Bewohner wurden Notfallzentren eingerichtet.

Großbrand in #London. Augenzeugen zufolge befanden sich noch Menschen in dem Hochhaus. Die Polizei meldete mehrere Verletzte. pic.twitter.com/Ibe75d3jnq — tagesschau (@tagesschau) 14. Juni 2017

Der Rettungseinsatz wird nach Angaben der Polizei noch mehrere Tage dauern. «Wir bleiben hier, bis die Arbeit getan ist. (...) Wir planen über Nacht hierzubleiben», sagte ein Sprecher der Londoner Feuerwehr am Mittwochabend. Der Brand sei noch nicht gelöscht.

Am frühen Morgen stand das Gebäude im Stadtteil Kensington noch lichterloh in Flammen. Nach der Katastrophe ist das Hochhaus entgegen ersten Befürchtungen nicht einsturzgefährdet. Spezialisten hätten den Sozialbau untersucht und für weitere Lösch- und Bergungsarbeiten sicher befunden, teilte die Feuerwehr am Abend mit.

Die Feuerwehr teilte mit, dass 65 Menschen aus den Flammen gerettet worden seien. Die Brandschützer hätten inzwischen alle 24 Stockwerke des Gebäudes erreicht, sagte ein Sprecher am Abend. Medienberichten zufolge sollen sich bis zu 600 Menschen in dem Sozialbau befunden haben, als das Feuer ausbrach.