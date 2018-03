Pyeongchang (dpa) - Anna «Goldhuber» feierte mit den Nordkoreanern, Andrea «Silberfuss» und Fahnenträgerin Andrea Eskau bejubelten ihre zweiten Plätze.

Mit zwei Siegen und drei Silbermedaillen gelang dem deutschen Team ein erstes Paralympics-Wochenende mit mehr Licht als Schatten. Anna Schaffelhuber setzte ihre Erfolgsserie fort und gewann nach fünf Gold bei fünf Starts in Sotschi auch in Pyeongchang ihre ersten beiden Rennen.

Nach dem Auftakt-Triumph folgten die Glückwünsche mit politischer Symbolkraft. «Sie haben gesagt, sie wünschen sich, dass Nord- und Südkorea irgendwann wieder zusammen sind», sagte die 25-jährige Monoskifahrerin Schaffelhuber nach der Gratulation einer nordkoreanischen Delegation im «Alpenhaus». «Das wäre perfekt, denn das wünscht sich die ganze Welt.»

Rekord-Paralympicssieger und ARD-Experte Gerd Schönfelder nannte Schaffelhuber nach dem Sieg im Super-G am Sonntag «Goldhuber», für Rothfuss hatte er den Spitznamen «Silberfuss» parat. Rothfuss registrierte das mit einem Schmunzeln: «Mit dem Namen kann ich leben. Aber eine Gold-Medaille wäre noch einmal ein Traum.»

Die Freude über Silber überwog trotz des nur um 0,27 Sekunden verpassten Sieges. «Silber hängt mir noch nicht zum Hals raus, es hängt mir höchstens um den Hals», versicherte Rothfuss, nachdem sie sich wie schon tags zuvor in der Abfahrt der stehenden Kategorie der Französin Marie Bochet geschlagen geben musste.

Schaffelhuber musste sich niemandem geschlagen geben. «Nach der ersten Goldenen war ich befreit, die ganze Anspannung war weg. Diesmal konnte ich es richtig genießen.» Die Regensburgerin ließ sich aber nicht dazu verleiten, wieder fünf Goldmedaillen anzukündigen: «Ich muss realistisch bleiben. Es wäre großer Schmarrn, das jetzt vorherzusagen.» Nach dem siebten paralympischen Gold für Schaffelhuber verpasste ihr der Deutsche Behindertensportverband (DBS) bei Twitter den Titel «Gold-Agentin 007».

DBS-Präsident Friedhelm Julius Beucher lobte Schaffelhuber als «Ausnahme-Athletin. Auch dass sie mental so stark ist, zeichnet sie aus.» Zu ihrem Gespräch mit der nordkoreanischen Gruppe um den Präsidenten des Nationalen Paralympischen Komitees, Kim Mun Chol, sagte er: «Das wäre ja ein echter Wiedervereinigungs-Knaller. Denn sie sagen sicher nichts unbedacht.» Der 71 Jahre alte Beucher hatte die Delegation Nordkoreas nach dem Start beim nordischen Weltcup in Oberried eingeladen und will einen zweiten Besuch arrangieren: «Wir suchen nur noch einen passenden Abend.»