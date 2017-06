Washington (dpa) - Der Klimawandel hat die USA längst erfasst. An der Ostküste steigt der Meeresspiegel an, für einige Gemeinden bedrohlich. In Alaska fürchten die Ureinwohner um ihre Nahrungsgrundlage, weil die Rentierherden ihr Verhalten ändern und Walrosse nicht mehr gefangen werden können.

Schon 2030 könnte die Polarregion im Sommer eisfrei sein. Im US-Überseegebiet American Samoa beeinträchtigen die steigenden Meeresspiegel «alle Ökosystem und menschlichen Systeme», wie die Inselregierung konstatiert. Auf Hawaii befürchten Wissenschaftler durch steigende Temperaturen eine Zunahme von Krankheiten wie Cholera und Dengue-Fieber.

Donald Trump sieht das nicht. Ob er sein Land tatsächlich entgegen der Ratschläge einer ganzen Schar von Experten aus dem Pariser Klimaschutzabkommen zurückzieht, ist noch nicht klar. Er wolle seine Entscheidung in den nächsten Tagen bekanntgeben. Am Mittwoch, als erste Nachrichtenportale schon Vollzug meldeten, diskutierte der Präsident noch mit Außenminister Rex Tillerson zum Thema. Bereits bei der Debatte über den Verbleib im nordamerikanischen Handelsabkommen Nafta hatte Trump überraschend eine Kehrtwende vollzogen.

Der Präsident hat immer wieder betont, er wolle die Naturschönheiten der USA erhalten. Amerika sei nämlich great. Auf der anderen Seite will er aber auch: «Jobs, Jobs Jobs!» Im Wahlkampf hatte der Matador landauf, landab seinen Wählern versprochen: «Wir werden uns aus dem Pariser Abkommen zurückziehen!» Damit wollte er bis zu fünf Billionen Dollar sparen, die er für die Infrastruktur ausgeben will.

Das sind bei Lichte betrachtet alles holzschnittartige Darstellungen, die die Realität nur am Rande schrammen. Ökonomen rechnen Trump und seinen Leuten seit Monaten vor, dass der Verbleib wirtschaftlich sinnvoll ist. «Wenn wir es nicht schaffen, eine Volkswirtschaft aufzubauen, die wenig Kohlenstoff verbraucht, dann setzt das den Wohlstand in Amerika aufs Spiel», heißt es in einem Brief an den Präsidenten, den die Chefs von 600 US-Unternehmen unterzeichnet haben - darunter Firmen wie Johnson&Johnson (Kosmetik) oder der Jeans-Hersteller Levi Strauss.

Trump steht dagegen mit einem schier uneinhaltbaren Wahlkampfversprechen in der Pflicht. Er machte den vielen Kohlearbeitern, die in den vergangenen Jahren ihre Jobs verloren hatten, Hoffnung auf die Rückkehr an ihre Arbeitsplätze. Selbst Kohlebosse glauben nicht, dass Trumps Politik irgendeine Zeche wieder zum Anlaufen bringt. Das Niveau früherer Jahre werde nicht wieder erreicht, sagt etwa Robert Murray, Chef der Murray Energy in Ohio.