Berlin (dpa) - Es ist eine nette Runde, die da am Vorabend des Gesprächs von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit Martin Schulz in einem Hamburger TV-Studio beim ZDF-Talker Markus Lanz zusammensitzt.

Grünen-Chef Cem Özdemir erzählt, warum Jamaika in die Binsen ging, die Kaulitz-Brüder von der einstigen Teenie-Band Tokio Hotel reden über Musik - und dann ist da ja noch Olaf Scholz.

Gastgeber Lanz, dem es in den vergangenen Jahren immer wieder geglückt war, Politiker wie den damaligen FDP-Chef Philipp Rösler dazuzubringen, sich um Kopf und Kragen zu reden, gibt sein Bestes, der hanseatischen SPD-Sphinx zu entlocken, wie es mit den Sozialdemokraten und dem Land weitergeht.

Lässt die SPD aus staatspolitischer Pflicht ihr Nein zur großen Koalition hinter sich und hält Angela Merkel an der Macht? Will er, Scholz, in diesem historischen Moment selbst den Vorsitz der lädierten ältesten deutschen Partei übernehmen, weil es unüberhörbare Zweifel im eigenen Laden (vor allem in der Fraktion) daran gibt, dass Parteichef Schulz es gut genug kann?

Scholz, der im kleinen Kreis ein leidenschaftlicher Entertainer sein kann, auf offener Bühne aber meist den Charme eines Bürokraten versprüht, bleibt sich treu. «Ich habe noch nie aus meinem Inneren geplaudert», sagt er auf Lanz' Frage, ob er nicht ran will.

Seit der krachenden Wahlniederlage vor einem Monat, als die SPD auf historisch schlechte 20,5 Prozent abstürzte, hat Scholz den eigenen Vorsitzenden getrieben. Stück für Stück, in Interviews und in einem Strategiepapier mit der Überschrift «Keine Ausflüchte!», rechnete er mehr oder minder deutlich mit Schulz' Kampagne ab.

Nachdem am Montag - wenige Stunden nach dem Ende der schwarz-gelb-grünen Jamaika-Träume - die versammelte SPD-Spitze inklusive Scholz ein von Schulz vorgelegtes Anti-Groko-Pro-Neuwahlen-Papier absegnete, dauerte es nicht lang, bis aus seinem Lager und aus Hannover (wo Hoffnungsträger Stephan Weil residiert) Kritik an den Formulierungen laut wurde.

In Schulz' Umfeld wurde dies als neuerliche Attacke registriert. Doch ein Königsmörder wollte Scholz nie sein. Das war schon zu Zeiten eines Sigmar Gabriel so. Seit Jahren lautet daher die Ansage aus Hamburg an die Partei: Ich bin zwar bereit, aber ihr müsst mich schon rufen! Scholz' Beliebtheit an der Basis ist aber sehr überschaubar.