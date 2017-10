Berlin (dpa) - An diesem Freitag wollen CDU, CSU, FDP und Grüne eine Zwischenbilanz ihres ersten Sondierungs-Durchgangs für ein Jamaika-Bündnis ziehen. Vorher stehen noch kniffelige Themen auf dem Programm.

Und am Donnerstag rufen die Unterhändler die in der vergangenen Woche vertagten Streitthemen Klima und Zuwanderung nochmals auf. Geht alles gut, könnten Koalitionsverhandlungen in der letzten Novemberwoche starten. Ein Zeitplan:

1. November: Die kleine Sondierungsgruppe berät von 12 Uhr an über «Kommunen, Wohnen, Ehrenamt, Kultur, Gleichwertigkeit der Lebensbedingungen», «Landwirtschaft, Verbraucherschutz» und «Wirtschaft und Verkehr». Gerade die letzten beiden Themenbereiche könnten in der Runde wieder zu einem Reizklima führen. Im Anschluss dürfte es wieder Informationen durch die Generalsekretäre geben.

2. November: In der kleinen Runde stehen von 10 Uhr an die Themenblöcke «Außen, Verteidigung, Entwicklungszusammenarbeit, Handel» und «Familie, Frauen, Senioren, Jugend» an. Außerdem sollen nochmals die in der vergangenen Woche vertagten Bereiche «Klima, Energie, Umwelt» sowie «Flucht, Asyl, Migration, Integration» aufgerufen werden. Damit wäre die erste Beratungsrunde abgeschlossen.

3. November: In großer Runde der mehr als 50 Sondierer wollen CDU, CSU, FDP und Grüne von 11 Uhr an in einer Nachbetrachtung darüber beraten, bei welchen Punkten nachberaten werden muss. Am Nachmittag soll dann noch eine kleine Runde darüber beraten, wie es in der Woche darauf weitergeht. Termine für den geplanten zweiten Durchgang durch möglicherweise noch strittige Themen in kleinem Format sind noch nicht bekannt.

6. November: Bei der CDU sind eine Präsidiumssitzung (10 Uhr) sowie eine Sitzung der Unionsfraktion (15 Uhr) geplant. Kanzlerin Angela Merkel dürfte über den Stand der Sondierungen berichten.

7. bis 9. November: Steuerschätzung. Erst anschließend wissen die Sondierer relativ genau, wie viel Geld für Steuerentlastungen, Investitionen oder soziale Vorhaben zur Verfügung steht.

13. November: An diesem Tag ist eine Sitzung des CSU-Vorstands geplant. Auch dabei dürfte um den Sondierungsstand gehen.

17./18. November: Am 17. November soll es um 13 Uhr eine Sitzung der Unionsfraktion geben, bei der Merkel die Abgeordneten über ein mögliches Sondierungspapier aller Seiten informieren könnte. Das Papier ist wichtig für die Grünen-Spitze, die einen Parteitag über den Einstieg in Koalitionsverhandlungen entscheiden lassen will.

Für den 17./18. November ist auch eine zweitägige Klausur des CDU-Vorstandes geplant, bei dem die Parteispitze über die Gründe für die großen Stimmenverluste bei der Bundestagswahl diskutieren will. Dabei könnte auch eine Entscheidung über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen fallen.