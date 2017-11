Berlin (dpa) - Eigentlich fehlt nur noch, dass in der Nacht der Entscheidung eine Seite mit großem Getöse den ehrwürdigen Kaisersaal verlässt und mit Abbruch der Gespräche droht. Es gehört ja fast zur Dramaturgie bei Regierungsbildungen, dass auf der Zielgeraden die Zeit knapp und die Nächte länger werden.

Doch die Jamaika-Sondierungen zwischen CDU, CSU, FDP und Grünen sind weit weg vom normalen deutschen Politik-Geschäft der vergangenen Jahrzehnte. Manche sprechen von der schwierigsten Koalitionsbildung der Bundesrepublik. Exotisch auf jeden Fall.

Wenn an diesem Donnerstag um 13.00 Uhr in der ehrwürdigen Parlamentarischen Gesellschaft beim Bundestag die Türen hinter den Verhandlungsführern um CDU-Chefin Angela Merkel zufallen, liegt die Bundestagswahl fast acht Wochen zurück. Schwere Verluste für Union und SPD, deren Gang in die Opposition und die Erfolge der AfD haben die ungewöhnliche Jamaika-Konstellation erst nötig gemacht.

Seit knapp vier Wochen sondieren die ungleichen Partner nun schon, ob sie zusammenpassen oder nicht. Ununterbrochen beharken sich seither die kleinen Parteien, vor allem zwischen Teilen von CSU und Grünen fliegen die Fetzen.

Noch 24 Stunden vor der Entscheidungsrunde (ein Beteiligter: «Das wird eine megalange Nacht») liefern sich CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt und Grünen-Manager Michael Kellner am Mittwoch Scharmützel. Der Ex-Verkehrsminister hält dem Partner in spe «Uraltforderungen aus der grünen Mottenkiste» und Autofahrer-Bevormundung vor - und greift so selbst zu den Klischees der alten Grabenkämpfe. Kellner keilt zurück: «Die tagtäglichen Dobrindt-Stänkereien lassen doch nur den Schluss zu, der will das Scheitern der Gespräche.» Ob die beiden je ziemlich beste Freunde werden? Verlässliche Partner würde schon reichen.

Dabei weiß auch der Grüne, dass hinter Dobrindts selbstgewählter Polterer-Rolle wohl eine Reihe von Motiven stecken dürfte. Da ist die Frage, wie die CSU in Bayern 2018 erfolgreich den Wahlkampf um die absolute Mehrheit führen soll, wenn man im Bund mit den Grünen regiert. Aber wohl auch die Sorge um die eigene Zukunft. Was wird aus Dobrindt, wenn CSU-Chef Horst Seehofer früher oder später zu den ehemaligen bayerischen Ministerpräsidenten gehört? Schließlich gilt er als Seehofer-Mann.

Nicht nur CSU und Grüne fremdeln bei den Marathon-Sondierungen so sehr, dass für manche kaum vorstellbar ist, wie Schwarz-Gelb-Grün reibungslos funktionieren soll. Klima, Verkehr, Flüchtlinge, Landwirtschaft, Finanzen - das, was aus den Verhandlungsrunden dringt, hinterlässt oft den Eindruck, dass da zusammenkommen soll, was nicht zusammen gehört. Zu tief die ideologischen Gräben, zu groß die Unterschiede in der konkreten Politik. Eigentlich kann sich da niemand wundern, dass diesem Neuanfang kein Zauber inne wohnt. Doch sollte das Wagnis gelingen, könnte dies auch helfen, die Gräben in der Gesellschaft zu überwinden.