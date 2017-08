Washington (dpa) - Politik, als hielte jemand die Taste für schnellen Vorlauf gedrückt. Nur zehn Tage nach seiner Berufung zum Kommunikationschef unter Donald Trump ist Anthony Scaramucci seinen Job schon wieder los.

Vollmundig gestartet mit einem mehrfachen «Ich liebe den Präsidenten!» und sorgsam imitierter Trump-Gestik, übertrat der alerte New Yorker vergangene Woche alle roten Linien angemessenen Niveaus, als er Führungsfiguren des Weißen Hauses unflätig und obszön beschimpfte. US-Medien berichteten, bei Trumps neuem Stabschef habe das mehr als nur leichtes Missfallen erregt.

Erst am Montagmorgen war John Kelly vereidigt worden, noch ein Ex-General unter Trump. Nur Stunden später war Scaramucci weg - obwohl er offiziell noch gar nicht angefangen hatte mit seinem Job. Aus dem ersten Meeting unter dem neuen Stabschef zitierte die «New York Times» Kelly: Er sei jetzt am Drücker.

Ordnung schaffen, für Disziplin sorgen, gerade Linien ziehen, fokussieren, schlicht ordentliche Regierungsarbeit abliefern: All diese Ziele wurden mit der Ernennung Kellys verbunden. Hier der schneidige Militär mit klaren Vorstellungen von Zucht und Ordnung, dort der gegelte Kommunikator mit losem Mundwerk und blauverspiegelter Brille: Das konnte wohl nicht lange gut gehen.

Am Montag kommentierte Trump-Sprecherin Sarah Sanders Scaramuccis unterirdische Verbalattacke dann so: Gewiss, der Präsident finde diese «nicht angemessen für jemanden in dieser Position». Es heißt, zuletzt habe Trump wegen des obszönen Niveaus in seinem unmittelbaren Umfeld dann doch um das Ansehen der präsidialen Familie gefürchtet. Und wenn Trump etwas ernst nimmt, dann seine Familie. Ob diese Darstellung stimmt, weiß man freilich nicht, stand doch Scaramuccis verbaler Unrat über Tage folgenlos im Raum.

Drei dürre Zeilen lang war dann das Statement des Weißen Hauses am Montag. Es liest sich ein bisschen so, als habe man Scaramucci sozusagen die Pistole auf die Brust gedrückt und ihn dann verlauten lassen: Einen unbelasteten Start habe er Kelly ermöglichen wollen und diesen sein eigenes Team bauen lassen. Das passt nicht wirklich zum galaktischen Selbstbewusstsein, mit dem «The Mooch» (Der Schnorrer) noch in der vergangenen Woche gegen Trumps innersten Kreis zu Felde gezogen war.

Unflätig hatte Scaramucci Stabschef Reince Priebus beschimpft, am Freitag räumte der Parteisoldat nach einem unwürdigen Prozedere seinen Posten. Auch Trumps Chefstrategen Steve Bannon hatte Scaramucci mit Schmutz beworfen, das blieb nach außen hin folgenlos. Bannon ist offensichtlich ein Mann mit mehreren Leben. Wer ihn mehrfach abgeschrieben sehen wollte, musste jedes Mal neu nachdenken.