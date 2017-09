Naples (dpa) - Fluchtpunkt «Days Inn»: Grau und etwas trutzig steht das Hotel in Bonita Springs am Rand der Hauptstraße. Sonst von der Sonne Floridas überflutet, fällt nun schier der Himmel auf das Haus.

Mit ohrenbetäubenden Lärm rast der Sturm auf das Gebäude - immer und immer wieder. «Irma», der Hurrikan, schickt wahre Sintfluten. Unweit von Bonita Springs kommt das Auge des Hurrikans am Sonntagnachmittag (Ortszeit) an Land, nachdem der schon zuvor seine ganze Wucht auf die Südspitze Floridas geschleudert hatte.

Das «Days Inn» liegt noch knapp in der Zone, in der die Behörden vom Lee County eigentlich die Evakuierung verpflichtend angeordnet haben. Dennoch wird es zum Fluchtpunkt für Menschen aus der Region. Rund 100 Leuten bietet es an diesem denkwürdigen Sonntag Schutz. Die Menschen wissen: Der Zweckbau ist stabil genug, um «Irma» zu trotzen. Alles, was in der Gegend nach 1992 gebaut wurde, muss hurrikansicher sein. Damals hatte Hurrikan «Andrew» weite Teile Floridas verwüstet, die Behörden haben daraus gelernt.

Es ist eine eigenwillige Mischung von Menschen, die im «Days Inn» zusammengekommen ist. Einige sind aufgeregt. Was wird wohl aus ihrem Hab und Gut werden, das sie zurücklassen mussten. Andere sind sehr cool, wieder andere tun nur so. Wichtigtuer sind dabei, Leute, die immer ganz genau wissen, was als nächstes passieren wird und denen gute Ratschläge nie ausgehen. Tom Tortorice ist da, ein 89 Jahre alter Koreakrieg-Veteran. Ihn interessiert das Unwetter viel weniger als die Frage, warum nicht endlich der Nordkorea-Konflikt gelöst wird.

Auch Anita Pereira (41) gehört zu der illustren Zufallsgemeinschaft. Ihr Haus liegt 45 Autominuten südlich in der Höhe von Fort Myers auf der Insel Marco Island. «Die Gegend wurde zwangsevakuiert», sagt die gebürtige Ravensburgerin. «Alle mussten runter von der Insel, weil es zu gefährlich war, da zu bleiben.» Mit ihren zwei Töchtern und Ehemann versucht sie nun, den Sturm auszusitzen.

«Wir fühlen uns hier etwas sicherer», sagt sie. Sie hätten eigens ein Zimmer nahe am Treppenhaus gebucht, sei dieses doch aus Beton errichtet. Badezimmer ohne Fenster, sonst eher unbeliebt, sind ein Glücksfall, in Hurrikan-Zeiten. «Ich habe Schlafsäcke in die Wanne gelegt, damit es für die Kinder so bequem wie möglich ist», sagt Pereira.