Washington (dpa) - US-Präsident Donald Trump hat in der Nacht zum Mittwoch in Washington seine erste Rede vor dem US-Kongress gehalten. Eine Auswahl von Zitaten:

ÜBER EINSTIGE FEINDE UND NEUE FREUNDE:

«Wir wollen Frieden, wo immer Frieden möglich ist. Amerika ist heute mit einstigen Feinden befreundet. Einige unserer engsten Verbündeten haben in den Weltkriegen vor Jahrzehnten auf der anderen Seite gekämpft.»

«Amerika ist bereit, neue Freunde zu finden und neue Partnerschaften zu schmieden, wenn es im Einklang mit gemeinsamen Interessen liegt. Wir wollen Harmonie und Stabilität, nicht Krieg und Konflikte.»

ZUM KAMPF GEGEN DEN ISLAMISCHEN STAAT

«Wir werden mit unseren Partnern zusammenarbeiten, einschließlich unseren Freunden und Verbündeten in der muslimischen Welt, um diesen schändlichen Feind vom Antlitz unserer Erde auszulöschen.»

ZU OBAMACARE

«Ich rufe alle Demokraten und Republikaner im Kongress auf, die Amerikaner vor dem implodierenden Desaster von Obamacare zu beschützen.»

ZU JÜNGSTEN HASSVERBRECHEN

«Die jüngsten Drohungen gegen jüdische Einrichtungen und der Vandalismus auf jüdischen Friedhöfen erinnern uns ebenso wie die tödlichen Schüsse in Kansas City daran, dass wir ein Land sein mögen, das in seinen Politikansätzen geteilt ist - das aber zusammensteht, wenn es den Hass und das Böse in seiner ganzen Hässlichkeit verdammt.»

ÜBER INNERE SICHERHEIT

«Es ist nicht mitfühlend, sondern rücksichtslos, unkontrollierten Zugang (in das Land) von Orten zu ermöglichen, wo es keine angemessene Überprüfung geben kann.»

«Wir dürfen keinen Brückenkopf des Terrorismus in unserem Land zulassen.»

ÜBER EINE EINWANDERUNGSREFORM

«Eine wirkliche und positive Einwanderungsreform ist möglich.»

ZU EINER STEUERREFORM

«Um unsere Ziele im Land und im Ausland zu erreichen, müssen wir den Motor der amerikanischen Wirtschaft wieder anwerfen.»

AUFRUF ZU OPTIMISMUS UND MUT

«Die Zeit für Denken in kleinen Dimensionen ist vorbei.»

«Die Zeit für banale Kämpfe ist vorüber.»

«Wir brauchen nur den Mut, die Träume zu teilen, die unsere Herzen füllen.»

«Von nun an wird Amerika von unserem Streben befähigt - nicht von unserer Furcht belastet.»

«Nun beginnt ein neues Kapitel amerikanischer Größe.»