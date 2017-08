Berlin (dpa) - Hunderte Flugreisende haben am Terminal des noch nicht eröffneten Berliner Flughafens BER festgesessen - Grund war die Entschärfung einer Weltkriegsbombe in Berlin-Spandau am Dienstagabend.

24 Flugzeuge wurden von Berlin-Tegel zum Flughafen Schönefeld umgeleitet, wie ein Sprecher am Mittwochmorgen sagte. Nach Medienberichten hielten die Flugzeuge direkt am Terminal des BER. Dort hätten die Passagiere zunächst nicht aussteigen können.

«Wir mussten wegen der Tegel-Sperrung in einem kurzen Zeitfenster 24 Flugzeuge in Schönefeld annehmen, die alle fast zur gleichen Zeit ankamen. Daher gab es Probleme mit der Bereitstellung der Treppen. Es konnten jedoch alle Fluggäste die Flugzeuge verlassen», erklärte Flughafensprecher Daniel Tolksdorf. Das BER-Terminal liegt neben dem Flughafen Schönefeld.

Der Flughafen Tegel war nach Angaben des Sprechers am Dienstagabend für rund drei Stunden gesperrt. Nach Aufhebung der Sperrung sei ausnahmsweise das Nachtflugverbot in Abstimmung mit den Behörden aufgehoben worden, um alle Flugzeuge abfertigen zu können.