Madrid/Brüssel (dpa) - Fast einen Tag lang wurde gerätselt: Wo steckt Carles Puigdemont, der ehemalige katalanische Regierungschef? Nachdem er in Spanien angeklagt wurde, gibt es zunächst nur das Gerücht, er sei in Belgien.

Erst am Montagabend kommt die Bestätigung von einem belgischen Anwalt und Menschenrechtsexperten. Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Entwicklung in der Katalonien-Krise:

Warum ist Puigdemont nach Belgien ausgereist?

Vermutlich, um einer eventuellen Festnahme zu entgehen. Die spanische Staatsanwaltschaft erhob Anklage gegen Puigdemont und weitere Angehörige der abgesetzten Regionalregierung. Die Vorwürfe gegen die Angeklagten lauten unter anderem: Rebellion, Auflehnung gegen die Staatsgewalt und Unterschlagung öffentlicher Gelder. Ihnen droht im Fall einer Verurteilung eine langjährige Haftstrafe. Nach spanischen Medienberichten will Puigdemont in Belgien möglicherweise politisches Asyl beantragen. Der belgische Anwalt Paul Bekaert wollte sich dazu am Abend nicht äußern. Er verwies auf die anwaltliche Verschwiegenheitspflicht. Spanische Medien berichteten, dass der Anwalt zuvor Mitglieder der baskischen Terrorgruppe ETA vertreten hat, die Zuflucht in Belgien gesucht hatten.

Wie kam Puigdemont über die Grenze, wenn gegen ihn in Spanien ermittelt wird?

Bisher wurde Anklage erhoben, aber kein Haftbefehl ausgestellt. Puigdemont kann sich also frei bewegen. Er und seine Anhänger sollen dringend vor dem Staatsgerichtshof in Madrid vorgeladen werden. Zuletzt wurde Puigdemont in Spanien am Samstag in seiner Heimatstadt Girona gesichtet. In einer aufgezeichneten TV-Rede hatte er zum friedlichen «demokratischen Widerstand» gegen die von Madrid beschlossenen Zwangsmaßnahmen aufgerufen. Die Zeitung «El Periódico» berichtete, Puigdemont sei mit dem Auto nach Marseille und dann mit dem Flugzeug nach Brüssel gereist. Zur «Flucht» habe ihn der katalanische «Botschafter» in Brüssel, Amadeu Altafaj, ermuntert. Bei Puigdemonts Partei heißt es, weder dementiere noch bestätige man die Nachrichten.

Warum ausgerechnet Belgien?

Das dürfte etwas mit den offenen Sympathien zu tun haben, die nationalistische flämische Politiker für die Unabhängigkeitsbewegung der Katalanen zeigen. Der belgische Staatssekretär für Asyl und Migration, Theo Francken, hatte die Möglichkeit einer Aufnahme Puigdemonts am Wochenende offensiv ins Spiel gebracht. Er sagte, Katalanen, die sich politisch verfolgt fühlten, könnten in Belgien um Asyl ersuchen. Francken sitzt für die nationalistische flämische Partei N-VA in der belgischen Regierung. Diese setzt sich für eine stärkere Unabhängigkeit der niederländischen Sprachgemeinschaft ein.