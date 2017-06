Berlin (dpa) - Um die Tragweite dessen zu ermessen, was am Freitag im Bundestag beschlossen wurde, muss man in der deutschen Geschichte etwas ausholen. Der deutsche Staat hat wegen des lange gültigen Strafrechtsparagrafen 175 eine unrühmliche Historie der Homosexuellenverfolgung.

Hierzulande also dürfen Lesben und Schwule nun richtig heiraten - ein historischer Moment. SPD, Grüne und Linke stimmten für die Ehe für alle, und auch fast ein Viertel der Unionsfraktion (75 Abgeordnete).

Wie kam es diese Woche so schnell zur Abstimmung über die Ehe für alle, für die laut neuestem ZDF-«Politbarometer» 73 Prozent der Menschen in Deutschland sind und die nach Meinung der meisten niemandem schadet und keinem etwas wegnimmt?

Bei einer Veranstaltung der Zeitschrift «Brigitte», auf der Bundeskanzlerin Angela Merkel auch Fragen aus dem Publikum beantwortete, stellte Ulli Köppe, Mitarbeiter des schwulen Verlagshauses «Blu», am Montagabend die alles auslösende Frage: «Wann darf ich meinen Freund Ehemann nennen, wenn ich ihn denn heiraten möchte?» Die dpa-Reporterin Kristina Dunz hörte in der Antwort das Wort «Gewissensentscheidung», was als Dammbruch in der jahrelangen Blockadehaltung der Union gelten kann. Sie schrieb eine Eilmeldung: «Merkel rückt vom Nein der CDU zur Ehe für alle ab.»

Hintergrund dieser Kehrtwende: Alle potenziellen Koalitionspartner der Union nach der Bundestagswahl im September, darunter auch die FDP, hatten sich zuletzt festgelegt, die Ehe für alle als Bedingung für eine neue Regierung anzuführen - ausgegangen war dies von den Grünen, bei denen Volker Beck seit Jahrzehnten für Homorechte kämpft.

Die Meldung über Merkels neue Sicht landete auch auf den Mobiltelefonen der SPD-Spitze, die eine Chance witterte. Warum warten, bis Merkel das Thema nach der Bundestagswahl behandeln will? Die Ehe für alle gärte seit langem.

Bei der SPD, zu deren Geschichte der Satz «Ich bin schwul, und das ist auch gut so» des späteren Berliner Regierenden Bürgermeisters Klaus Wowereit gehört, ärgerte man sich, dutzende Male gegen das eigene Programm im Zuge der Koalitionstreue eine Abstimmung darüber vertagt zu haben. Da eine Mehrheit gegen die Union als sicher galt, setzte die SPD die Abstimmung in der letzten Sitzungswoche vor der Sommerpause zusammen mit Grünen und Linken auf die Tagesordnung.

Der Weg bis zu diesem Tag war lang, wie die Geschichte zeigt: