Washington (dpa) - Donald Trump hat keine leichten Tage hinter sich: enthüllte E-Mails seines ältesten Sohnes, pikante Details aus dem Wahlkampf, immer wieder Russland. Vizepräsident Mike Pence geht öffentlich auf Distanz zum Präsidentensohn. Ein Demokrat beantragt offiziell ein Amtsenthebungsverfahren. Wie explosiv ist die derzeitige Lage? Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick:

Welche Folgen haben die neuen Entwicklungen für Trump?

Sie belasten zunächst einmal seine Amtsführung weiter. Wie sehr das Weiße Haus auch bemüht ist, die Affäre abzustreifen und die Kontrolle zurückzugewinnen, es gelingt nicht. Immer geht es um Russland - in jedem Interview, in jeder Pressekonferenz. Fortlaufend neue Enthüllungen sorgen dafür, dass das Thema über Tage die Schlagzeilen bestimmt und alle Bemühungen überschattet, politische Akzente zu setzen. Das lähmende Korsett der ständigen Rechtfertigungshaltung wird Trump nicht los. Die langfristigen Konsequenzen sind dagegen schwer absehbar.

Warum?

Die in den E-Mails seines Sohnes enthüllten Tatsachen sind brisant, ein konkreter Vorwurf gegen Trump ergibt sich daraus aber an sich nicht. Zwar liefern die Nachrichten zwischen Donald Trump Jr. und dem britischen Mittelsmann das bislang klarste Indiz dafür, dass Menschen in Trumps Umfeld bereit gewesen sein könnten, im Wahlkampf mit Russland zusammenzuarbeiten. In einer seiner E-Mails hatte der Publizist Rob Goldstone dem jungen Trump ein Treffen mit der Aussicht auf heikles Material zu Hillary Clinton angepriesen. «Das sind offensichtlich hochrangige und sensible Informationen, aber es ist Teil der Unterstützung Russlands und der Regierung für Herrn Trump (...)». Der 39-Jährige antwortete: «... wenn es das ist, was Du sagst, dann liebe ich es.»

Ein Beweis für heimliche Absprachen ergibt sich daraus jedoch nicht. Es ist bemerkenswert, dass der Präsident ausdrücklich klarstellte, dass er selbst nichts von dem Treffen gewusst habe. Damit lässt er sich eine Hintertür offen, sollten sich gegen seinen Sohn und dessen Begleiter strafrechtliche Vorwürfe ergeben.

Aber Trump steht doch im Fokus der Affäre, oder nicht?

In den vergangenen Wochen hatte es den Anschein, dass der Vorwurf einer persönlichen Verstrickung Trump nicht wirklich gefährlich werden würde, manchen seiner Berater aus dem Wahlkampfteam dagegen schon. Der Präsident rückte aber wegen des Rauswurfs von FBI-Chef James Comey ins Zentrum. Comey hatte öffentlich die Darstellung untermauert, dass Trump ihn um eine Einstellung der Ermittlungen gegen den damaligen nationalen Sicherheitsberater Michael Flynn gebeten habe. Deswegen soll der Präsident im Fokus von Sonderermittler Robert Mueller stehen.