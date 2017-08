Bondo (dpa) - Ein gewaltiger Felsabbruch hat acht Deutsche, Österreicher und Schweizer beim Wandern in den Schweizer Alpen überrascht. Sie werden vermisst, wie die Kantonspolizei in Graubünden mitteilte. Polizei und Angehörige konnten die Wanderer im Bondasca-Tal telefonisch nicht erreichen.

Das Tal rund 35 Kilometer südwestlich von St. Moritz ist ein beliebtes Wander- und Bergsteigergebiet. In die beiden Berghütten in der Region hatten sich die Vermissten vor dem Naturereignis nicht gerettet: Hubschrauber brachten schon am Mittwoch 32 Besucher und Wirte ins Tal. Feuerwehr, Polizei, Militär und Zivilschutz waren nach Angaben der Behörden mit 121 Einsatzkräften im Einsatz.

Einsatzkräfte kommen in einem Dorf im Kanton Graubünden an, nachdem es dort einen riesigen Bergsturz gab.

Ob die Vermissten von herabfallenden Felsbrocken getroffen, von der anschließenden Schlamm- und Gerölllawine mitgerissen oder nur von ihrem Rückweg abgeschnitten wurden, war zunächst unklar. «Es war eine enorme Geröllmasse», sagte eine Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Einsatzleiter Andrea Mittner erläuterte vor der Presse, in dem fünf Kilometer langen Gebiet hätten sich die Schuttkegel «mehrere zehn Meter» hoch aufgetürmt.

Schlamm und Gesteinsbrocken liegen in Bondo im Kanton Graubünden. Am 3369 Meter hohen Piz Cengalo hinter Bondo hatten sich Gesteinsmassen gelöst und waren ins Tal gedonnert.

Die acht Vermissten seien nicht zusammen unterwegs gewesen, sagte Mittner. Er präzisierte nicht, wie viele Vermisste jeweils aus den drei Ländern stammten. Geprüft werde noch, ob fünf bis sechs weitere Vermisste zum Zeitpunkt des Felssturzes ebenfalls in dem Tal unterwegs waren. Nach den Vermissten werde mit Hubschraubern gesucht. Auch Suchhunde waren im Einsatz. Die Suche war der Polizei zufolge heikel, weil weitere Felsstürze drohten.

Alpinisten sprechen von einem Bergsturz und einem Murgang. Bei einem Bergsturz brechen Felsteile in steilem Gelände weg und donnern mit Schutt Richtung Tal. Bei einem Murgang schieben sich Schlamm und Geröll mit Wasser abwärts. «Natürliche Tau- und Gefrierprozesse fördern die Verwitterung des Gesteins», heißt es auf der amtlichen Informationsplattform für den Umgang mit Naturgefahren (Planat).

Der Bergsturz am 3369 Meter hohen Piz Cengalo war am Mittwoch so gewaltig, dass die Erdbebenwarte in Zürich die Erschütterungen registrierte. Nach Schätzungen rutschten bis zu vier Millionen Kubikmeter Geschiebe mit Schlamm mit größeren Gesteinsbrocken nach, wie die Lokalzeitung «Engadiner Post» berichtete. Das ist mehr, als die Außenalster in Hamburg an Volumen fasst.

Dennoch: Bergstürze sind in den Alpen nicht selten. «Dadurch, dass die Alpen ein geologisch junges Gebirge mit markanten hohen Berggipfeln und tief eingeschnittenen Tälern sind, stellen niederstürzende Gesteinsblöcke ein fast alltägliches Ereignis dar», heißt es auf Planat. Da die Polizei erst keine Vermissten meldete, gab es wenig Aufmerksamkeit für das Ereignis. Die Vermisstenmeldungen der Angehörige erreichten die Polizei erst viel später.