Berlin (dpa) - Ein Wahl-ABC vor der Bundestagswahl am 24. September.

A wie AKTIVES WAHLRECHT: Wer mindestens 18 Jahre alt ist und einen

deutschen Pass hat, darf wählen. Mit ihren beiden Stimmen entscheiden

die Wähler und Wählerinnen über die Zusammensetzung des Bundestages.

Um als Abgeordneter gewählt zu werden, muss man ebenfalls mindestens

18 Jahre alt sein.

B wie BRIEFWAHL: Wer seine Stimme nicht im Wahllokal abgeben mag -

aus welchen Gründen auch immer -, kann auf Antrag bereits vor der

Wahl per Brief abstimmen. Bei der Wahl 2013 machte fast jeder

Vierte davon Gebrauch.

D wie DIÄTEN: Erfolgreichen Kandidaten winkt eine üppige Bezahlung.

Als Abgeordnete erhalten sie derzeit monatlich eine steuerpflichtige

«Aufwandsentschädigung» von 9542 Euro. Hinzu kommt eine steuerfreie

Kostenpauschale von 4318 Euro, die nicht belegt werden muss. Auf

Kosten des Steuerzahlers geht auch eine beitragsfreie

Altersversorgung.

E wie ELEFANTENRUNDE: Am Wahlabend debattieren die Vorsitzenden der

Bundestagsparteien im Fernsehen das Ergebnis. TV-Geschichte schrieb

die turbulente «Berliner Runde» 2005, die von Journalisten von ZDF und ARD moderiert wurde. Kanzler Gerhard Schröder (SPD) wollte seine

Niederlage nicht eingestehen.

F wie FÜNF-PROZENT-HÜRDE: Bei der Sitzverteilung werden nur Parteien

berücksichtigt, die mindestens fünf Prozent der gültigen Zweitstimmen

erreicht haben - es sei denn, sie erobern drei oder mehr

Direktmandate (Grundmandate). Die Stimmen für die an der Hürde

gescheiterten Parteien gehen verloren. So 2013 die der FDP, die mit

4,8 Prozent erstmals nicht in den Bundestag einzog.

G wie GEHEIME WAHL: Niemand soll erkennen oder kontrollieren, wie

jemand wählt. Dazu dient etwa die Wahlkabine. Dort ist das

Fotografieren und Filmen ausdrücklich verboten.

H wie HOCHRECHNUNG: Im Verlauf des Wahlabends liefern amtliche

Teilergebnisse Hinweise auf den Ausgang. Im Unterschied zu

Hochrechnungen beruhen die zuvor um Punkt 18 Uhr verbreiteten

Prognosen auf der Befragung von Wählern.

J wie JUNGWÄHLER: Rund drei Millionen junge Leute dürfen erstmals den

Bundestag wählen. 2013 machten sich nur etwa 60 Prozent

die Mühe. Den größten Rückhalt bei den Jungwählern fand die Union,

gefolgt von der SPD. Auch die Grünen wurden zweistellig.

K wie KOSTEN DER WAHL: Der Bund erstattet den Ländern für deren

Gemeinden Kosten etwa für Porto und «Erfrischungsgeld» für

Hunderttausende Wahlhelfer. In diesem Jahr werden schätzungsweise 92

Millionen Euro fällig.