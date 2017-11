Gießen (dpa) - Das Thema Abtreibung ist in diesen Tagen in der deutschen Öffentlichkeit so präsent wie seit vielen Jahren nicht mehr. Auslöser ist der Strafprozess gegen die Ärztin Kristina Hänel, der im hessischen Gießen mit einem Schuldspruch zu Ende gegangen ist.

Weil sie unerlaubt Werbung für Abtreibungen gemacht hat, muss Hänel 6000 Euro zahlen. «Ich mache das nicht, damit Frauen zu mir kommen. Die kommen sowieso. Ich brauche das nicht», hat die 61-Jährige vor dem Prozess über ihre Motive gesagt. Am Freitag hält sich die Allgemeinärztin, die nach eigenen Angaben seit mehr als 30 Jahren Schwangerschaftsabbrüche vornimmt, dagegen sehr bedeckt. Ihre Verteidigerin kündigt an, dass sie das Urteil mit Revision anfechtet.

An Hänels Stelle vertritt nicht nur eine Anwältin ihre Überzeugungen. Hunderte Sympathisanten - vor allem Frauen - bejubeln die Ärztin am Freitag vor dem Amtsgerichtsgebäude in Gießen. Auf einem Plakat steht «Frauen haben ein Recht auf Information». Ein Schild weiter ist der umstrittene Strafgesetzbuch-Paragraf 219a durchgestrichen. Hänel wird lange und innig umarmt. Von Unterstützerinnen, von Politikerinnen, von einer Gynäkologin mit der Aufschrift in der Hand: «Ich bin Ärztin. Ich bin auch angeklagt, weil ich behandle und informiere.»

Im Gerichtssaal hingegen sieht es die Vorsitzende Richterin anders: «Der Gesetzgeber möchte nicht, dass über den Schwangerschaftsabbruch in der Öffentlichkeit diskutiert wird, als sei es eine normale Sache.» Doch auch wenn Hänel schuldig gesprochen wird, so hat sie eine Debatte entfacht, die schon oft da war, aber nun wieder richtig zu brennen scheint. Es ist die Debatte um den Körper der Frau, wer darüber bestimmen darf und wie ungeborenes Leben zu schützen ist.

Über Schwangerschaftsabbrüche sei schon in der Antike gestritten worden, sagt Georg Marckmann, Professor für Medizinethik an der Ludwig-Maximilians-Universität München. «Es ist ein grundsätzliches Menschheitsproblem.» Beim Schwangerschaftsabbruch gebe es einen zentralen ethischen Konflikt: zwischen dem Selbstbestimmungsrecht der Schwangeren und den Schutzverpflichtungen gegenüber dem ungeborenen Kind. Diese Konfliktsituation sei nicht auszuräumen, erklärt er.

Nun schwelt der Konflikt wieder, wie schon in den 1970er-Jahren, als es den Slogan «Mein Bauch gehört mir» gab und das berühmte «Stern»-Cover mit dem Titel «Wir haben abgetrieben!» und den Fotos zahlreicher prominenter Frauen wie Romy Schneider oder Senta Berger.