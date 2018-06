Berlin (dpa) - Im Bundestag klingeln die Alarmglocken. Dieser 14. Juni ist ein ungewöhnlicher Tag, schnell fällt das Wort historisch. Der schrille Ton ist normalerweise ein Signal, um die Abgeordneten ins Plenum zu rufen.

Diesmal - um 11.20 Uhr - eilen sie aber zu den Aufzügen und fahren in den 3. Stock, auf die Fraktionsebene. Sondersitzung. Nicht einmal 100 Tage regiert diese Koalition, und schon steckt sie in einer schier ausweglosen Krise - wegen der Union.

Die Situation ist an Dramatik kaum zu überbieten: Gleichzeitig treffen sich die CDU- und die CSU-Abgeordneten zu Sondersitzungen. Getrennt. Die CDU mit Kanzlerin Angela Merkel, die CSU mit Bundesinnenminister Horst Seehofer. Aus Partnern werden Gegner.

Und dann kommt diese Nachricht aus der CSU-Sitzung: Seehofer droht Merkel mit einem Alleingang. Sollte es keine Einigung über die Zurückweisung von Asylbewerbern direkt an der Grenze geben, will der Innenressortchef notfalls per Ministerentscheid handeln - also die Zurückweisung von Flüchtlingen, die bereits in anderen EU-Staaten registriert sind, kraft seines Amtes anordnen, ohne Zustimmung von Merkel. Oder besser gesagt: wohl wissend, dass sie es kategorisch ablehnt. Schon am Montag will sich Seehofer dafür den Auftrag des CSU-Parteivorstands holen. Ein klares Ultimatum an Merkel.

Spätestens jetzt ist klar, dass der Streit zwischen den beiden Schwesterparteien nun endgültig zu eskalieren droht. Ein Alleingang eines Ministers gegen den erklärten Willen der Kanzlerin würde wohl zwangsläufig das Aus für die schwarz-rote Bundesregierung bedeuten.

Dass es so weit nicht kommt, darum hatten Merkel und Seehofer am Mittwochabend drei Stunden im Kanzleramt lang gerungen. Mit dabei: die Ministerpräsidenten aus Hessen und Bayern, Volker Bouffier (CDU) und Markus Söder (CSU). Es geht in der Runde munter hin und her. Die Stimmung sei «nicht unhöflich, aber bestimmt und ernst» gewesen, heißt es. «Nur selten wurde geschmunzelt.» Man dreht sich im Kreis.

Merkel unterbreitet einen Kompromissvorschlag: Sie will schon beim EU-Gipfel in zwei Wochen bilaterale Verträge mit EU-Partnern erreichen, um die Zurückweisung und Rückführung von Ausländern zu ermöglichen, die in diesen Ländern bereits Asylanträge gestellt haben.

Die CSU aber bleibt hart, ihr reicht das nicht. Der schreckliche Mord an der 14-jährigen Susanna hat die Stimmung im Land weiter angefacht. Der Tatverdächtigte ist ein abgelehnter, aber bis zur Tat nicht abgeschobener Asylbewerber aus dem Irak. Und die CSU will sich nicht mehr auf europäische Lösungen vertrösten lassen.