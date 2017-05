Paris (dpa) - Ob beim Streit-Thema EU, dem Verhältnis zu Deutschland oder dem Kampf gegen den Terrorismus: Die Positionen von Marine Le Pen und Emmanuel Macron sind völlig gegensätzlich.

Die Rechtspopulistin und ihr sozialliberaler Kontrahent schenkten sich bei ihrem einzigen TV-Duell vor dem Finale der französischen Präsidentenwahl keinen Zentimeter.

Was stand bei der Debatte auf dem Spiel?

Vier Tage vor der Stichwahl war der Schlagabtausch am Mittwochabend ein Höhepunkt des Wahlkampfs. Für Macron ging es darum, sich nicht zu blamieren und seine Favoritenrolle nicht zu gefährden. Keine Kleinigkeit: Der 39-jährige Senkrechtstarter kandidiert zum ersten Mal überhaupt bei einer Wahl - und Le Pen ist als harte Debatten-Gegnerin berüchtigt. Für die Front-National-Kandidatin Le Pen galt es, Vorbehalte gegenüber ihren radikalen Positionen etwa zum Abschied vom Euro zu zerstreuen.

Wie lief der Schlagabtausch ab?

Von Anfang an gingen die Kandidaten hart zur Sache, griffen sich scharf an, fielen sich ins Wort. Die zwei Moderatoren taten sich sehr schwer, die Debatte zu steuern. Kostprobe: Macron bezeichnete Le Pen als «Hohepriesterin der Angst», Le Pen warf ihm vor: «Sie wollen Frankreich der Masseneinwanderung ausliefern.» Die Zeitung «Le Figaro» resümierte online: «zweieinhalb Stunden Beschimpfungen».

Warum ist der Ton so unversöhnlich?

Macron und Le Pen haben komplett unterschiedliche Programme und Weltbilder. Ex-Wirtschaftsminister Macron will die Franzosen von Europa und der Globalisierung profitieren lassen. Le Pen setzt hingegen auf Abschottung und einen staatlichen Schutz der Wirtschaft, um das Land wieder in Schwung zu bringen. Auch von Europa und der Euro-Währung will die 48-Jährige sich lösen, um Frankreich wieder groß und mächtig zu machen. Zu Macron sagte sie: «Das Frankreich, das Sie verteidigen, das ist nicht Frankreich, das ist ein Handelssaal.»

Der frühere Wirtschaftsminister hat seine Angriffe auf Le Pen seit einigen Tagen wohl auch deshalb zugespitzt, um Wähler aus dem linken Spektrum zu mobilisieren, die sein Programm skeptisch sehen. Er warnte etwa bei einer Rede am Montag, die Front National stehe für Nationalismus und gefährde die Freiheit. Damit trat er Le Pens Strategie entgegen, die sich seit Jahren um ein gemäßigteres Image der Partei bemüht.

Weshalb streiten die beiden immer wieder über Deutschland?