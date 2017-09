Washington (dpa) - Der politische Kalender in Washington für den September ist randvoll: Mauerbau, Schuldenobergrenze, Steuerreform - die Parlamentarier in Abgeordnetenhaus und Senat haben dicke Bretter zu bohren.

Präsident Donald Trump hat ihnen nun - ohne Not - noch eines hinzugefügt: Er kündigte einen seit fünf Jahren geltenden Kompromiss aus der Feder seines Vorgängers Barack Obama auf, der es Teilen der zweiten Generation von illegalen Einwanderern ermöglicht, legal einer Arbeit in den USA nachzugehen.

Trump macht so die Migrationspolitik zur innenpolitischen Manövriermasse. Mit der Taktik, alles mit allem zu verknüpfen, hat er zunächst Erfolg. Völlig überraschend überrumpelte der Präsident auch noch seine eigene Partei, als er mit den Demokraten einen Deal zur Schuldenobergrenze aushandelte, und die Hilfen für Flutopfer in Texas gleich mit in das Paket packte. Niemand in Washington schließt aus, dass auch eine demokratische Haltung zu einer Neuregelung der «Dreamer»-Problematik Teil der hinter verschlossenen Türen getroffenen Abmachung ist.

800 000 Menschen, im Jahr 2012 zwischen 15 und 36 Jahre alt, sind davon betroffen. Neue Anträge sollen nicht mehr angenommen werden, von 2018 an entfällt der bisher geltende Schutz und die Menschen können ausgewiesen werden. Auch wenn Trumps Sprecherin Sarah Sanders einräumt, dies sei keine Priorität. Die US-Wirtschaft reagierte entsetzt: Gut ausgebildete Arbeitskräfte könnten ohne Aussicht auf adäquaten Ersatz verloren gehen. Mexiko streckte bereits die Hand aus. Man werde Wege finden, die Menschen zu integrieren, hieß es von dort.

Ein Aufschrei hallte sofort auch durch das politische Washington. Im ganzen Land gingen Menschen auf die Straße, Obama meldete sich zu Wort, 15 Bundessstaaten und die Hauptstadt Washington reichten Klage ein. John McCain, als republikanischer Senator 2012 strikt gegen das Obama-Programm, ist jetzt dafür. «Ich bin sehr dafür, dass Kinder, die ohne ihr eigenes Zutun illegal ins Land gebracht wurden, jetzt nicht in Länder geschickt werden, die sie gar nicht kennen.» Viel war die Rede von amerikanischen Werten - niemand solle vor die Tür gesetzt werden, wenn es dafür keinen Grund gibt.

Für Trump war es eine Entscheidung mit langem Vorlauf und viel Kalkül. Mit der Beendigung des «Dreamer»-Programmes konnte er seine langsam bröckelnde Wählerbasis am rechten politischen Rand zufrieden stellen - schließlich müsse der amerikanische Arbeiter künftig weniger Niedriglohn-Konkurrenz fürchten. Außerdem kann Trump mit seiner Entscheidung im Kongress Druck machen.