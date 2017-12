Washington (dpa) - Wenig hat die Wahrnehmung der Politik des Jahres 2017 so geprägt wie der 45. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Mit aller Macht treibt Donald Trump seine Politik voran. Grundlegend verändert er die USA, das Land selbst wie seine Rolle in der Welt.

Wahrheit, Normen, Moral und Traditionen scheren ihn nicht, Vorwürfe autokratischer und rassistischer Anwandlungen prallen an ihm ab, Trumps Selbst- und Sendungsbewusstsein gelten als unerschütterlich. Erschöpft und zerrissen geht die letzte Supermacht mit ihm in ein neues Jahr.

AUSSEN- UND HANDELSPOLITIK: Bündnisse gelten Trump nicht viel, «Amerika zuerst» umso mehr. Deshalb profitiert in Asien China, deshalb muss Europa sich selber kümmern. Ein schlüssiges Konzept für Nahost oder Afghanistan ist nicht bekannt. Der Atomdeal mit dem Iran hängt in der Schwebe. Trumps Politik ist voller Widersprüche: Einerseits wirft er die USA auf sich selbst zurück, andererseits schickt er mehr Soldaten, will das Militär immens ausbauen. Am konsequentesten ist die Handelspolitik: Eisern fährt Washington Schranken und Zölle hoch, kippt alte Verträge, scheint die Globalisierung anhalten zu wollen.

NORDKOREA: War und bleibt auch 2018 die größte Gefahrenzone rund um Pjöngjangs Atom- und Raketenprogramm. Der Krieg der Worte zwischen Trump und Nordkoreas Führer Kim Jong Un ist auf die Spitze getrieben, beiderseits auf bemerkenswertem Niveau. Militärisch ist der Konflikt nicht zu lösen, aber eine drohende Eskalation steht ständig im Raum.

DIE JUSTIZ: Einer der größten Erfolge Trumps, folgenreich für lange Jahre. Kein Präsident hat je so viele Bundesrichterposten in so kurzer Zeit neu besetzt. US-weit gab es noch aus Blockadezeiten der Republikaner einen Überhang von weit mehr als 100 Vakanzen, die jetzt mit Scharen junger, stramm konservativer Richter auf Lebenszeit besetzt werden. Befürchtet wird nun eine parteiliche Spaltung auch der Justiz, so folgenreich wie im Kongress und in den Medien. Am Supreme Court hat Trump Neil Gorsuch ernannt. Andere Mitglieder des Obersten Gerichts sind alt - viele befürchten auch hier auf Jahre oder sogar Jahrzehnte eine konservative Mehrheit.

DIE UMWELT: Mehr als 50 Regulierungen, Verträge und Vereinbarungen zum Schutz der Umwelt hat Trump aufgehoben, eingefroren oder blockiert, darunter das Klimaabkommen von Paris. Fossile Brennstoffe haben Vorfahrt, Nationalparks werden verkleinert, der Bau von Ölpipelines wird wieder aufgenommen, Ölbohrrechte in der Arktis werden ausgeweitet, Jagdrechte ebenso. Zigfach werden zurzeit verbotene, hochgefährliche Pestizide auf Druck der Industrie «neu bewertet». Und ein Leugner des Klimawandels ist amtlich oberster Umweltschützer der Regierung.