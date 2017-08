Washington (dpa) - Donald Trump geht in den Sommerurlaub. Wie immer wird versichert, ein US-Präsident sei natürlich nie wirklich im Urlaub, könne er doch von überall auf der Welt regieren. Also auch aus dem Golfclub von Bedminster, New Jersey, 17 Tage lang.

Internet wird es auch dort geben, von wegen Twitter. Eine Übersicht der außen- und innenpolitischen Herausforderungen in Trumps Urlaub - und danach.

NORDKOREA: Der Streit um Pjöngjangs Atomprogramm gilt als einer der gefährlichsten Konflikte der Welt. Die Krise eskalierte in den vergangenen Monaten weiter, Nordkorea testete allein im Juli zwei Langstreckenraketen. Trumps Optionen sind begrenzt. Er hat wiederholt erklärt, er werde sich um Nordkorea kümmern. Er drohte dem Regime. Was seine Strategie ist, sagte er nicht. Außenminister Rex Tillerson schlug in dieser Woche beschwichtigende Töne an und versicherte, die USA hätten kein Interesse, die Regierung in Pjöngjang zu stürzen. Ziel müssten diplomatische Gespräche sein.

CHINA: Nach seinem ersten Gipfel mit dem Präsident Xi Jinping war Trump voll des Lobes, von seinen vielen Anschuldigungen gegen Peking war keine Rede mehr. In der Nordkorea-Frage zeigte er sich überzeugt, dass Peking den Druck auf den Verbündeten erhöhen werde. Nach einigen Wochen aber schlugen seine Äußerungen in Frust um. Er warf Xi vor, zu wenig zu tun. Das «Wall Street Journal» berichtete jüngst, Trump erwäge zu untersuchen, ob China unfaire Handelspraktiken betreibe. Ein Gesetz würde es dem US-Präsidenten möglich machen, einseitig Zölle oder andere Beschränkungen anzuordnen.

RUSSLAND: Vom Kongress unter Zugzwang gesetzt, stimmte Trump einer Verschärfung der Sanktionen gegen Moskau zu. Er distanzierte sich aber von der Maßnahme, indem er das Parlament schmähte. Die Abgeordneten seien dafür verantwortlich, dass sich das Verhältnis zu Russland auf einem historischen Tiefstand befinde. Das schloss wohlgemerkt seine eigenen Republikaner mit ein. In der Russland-Frage zeigen sich tiefe Risse zwischen Trump und seiner Partei. Die Schuldzuweisungen, die aus dem Kreml kamen, klangen ganz ähnlich wie die von Trump. Nicht der Präsident trägt die Verantwortung für eine Eskalation; es ist der Kongress. Das dürfte jenen in Washington neue Nahrung geben, die eine zu große Nähe Trumps zu Putin sehen.

AFGHANISTAN: Die Sicherheitslage in dem Land am Hindukusch hat sich drastisch verschlechtert. Die radikalislamischen Taliban kontrollieren immer mehr Gebiete. Trumps Regierung aber hat noch immer keine neue Strategie für Amerikas längsten Krieg vorgelegt. Eigentlich wollte Verteidigungsminister James Mattis dies bis Mitte Juli tun; die Entsendung von mehreren tausend zusätzlichen Soldaten stand im Raum. Aber die Frist verstrich, ohne das etwas geschah. Trump soll Bedenken haben. US-Medien berichteten, er sei frustriert über die Vorschläge seiner Sicherheitsberater. Laut dem «Wall Street Journal» wird im Weißen Haus nun sogar die Möglichkeit eines Truppenabzuges diskutiert.