Washington (dpa) - Was für ein Auftritt. Die Welt am Rande des Nervenzusammenbruchs, der US-Präsident ganz entspannt. Im Sommerurlaub in Bedminster, nach dem Golfen, erhält Trump ein Sicherheitsbriefing. Und während die USA am Rande eines gewaltigen Konflikts mit Nordkorea stehen, beginnt er zu reden.

Zwei Mal. Einmal vor dem Briefing, ungleich mehr noch danach. Offensichtlich hatte sich einiges aufgestaut.

Dass Donald Trump am Stück Fragen von Reportern beantwortet, ist in seiner Präsidentschaft eine echte Rarität. In Sachen Nordkorea bleibt er an diesem Donnerstag in der Spur - zunächst. Er warnt Staatschef Kim Jong Un, der solle bloß nicht auf die Idee kommen, dummes Zeug zu machen, furchtbar würden die Folgen für dessen Land sein. Die Arme bequem auf dem Tisch verschränkt, das Siegel des Präsidenten im Kreuz, lässt Trump lässig das Szenario einer nuklearen Apokalypse entstehen.

Was er denn Nordkorea noch Schlimmeres androhen wolle als «Feuer und Wut»? «Sie werden schon sehen», sagt Trump, und legt den Kopf etwas schräg. «Sie werden schon sehen.»

Eigentlich wolle er die Welt ja von Atomwaffen befreien, sagt Trump dann unvermittelt, und zwar vollständig. Amerikaner, Alliierte, alle sollten sich sicher fühlen.

Hier soll ein Bild entstehen, schreibt die «New York Times»: Ich habe alles im Griff. Und Urlaub ist das auch nicht.

Am Freitag legt Trump nochmals nach, wieder ist Twitter Mittel der Wahl. Nie zuvor war der Kurznachrichtendienst mit seinem engen Rahmen von 140 Zeichen Gegenstand solch dröhnender Außenpolitik einer Supermacht: «Militärische Lösungen sind nun voll einsatzfähig», schreibt der US-Präsident. Die USA stünden bereit, sollte Nordkorea unklug handeln.

Im Original-Tweet nutzt Trump die englische Redewendung «locked and loaded». Ursprünglich wurde sie wohl auf das Ladeverfahren bestimmter Schusswaffen bezogen und ist inzwischen sprichwörtlich geworden. Sie wird häufig auch im nichtmilitärischen Kontext gebraucht, etwa um auszudrücken, dass jemand bereit ist, zur Tat zu schreiten. Am ehesten entspricht dem die deutsche Wendung «Gewehr bei Fuß». Wörtlich übersetzt würde es lauten: «gesichert und geladen». Es findet sich allerdings auch die Übersetzung «entsichert und geladen».

«Hoffentlich findet Kim Jong Un einen anderen Weg», schreibt Trump noch. Dass er allerdings diese laute Plattform nutzt und nach Lage der Dinge nicht die US-Alliierten über bevorstehende Militäraktionen informiert, ließe sich auch so deuten: Hier will jemand auch und vielleicht sogar vor allem eine Botschaft an die eigene Basis senden. Ich, der US-Präsident, bin stark. Denn seine Basis, sie schmilzt in diesem Sommer der Unwägbarkeiten, das zeigen mehrere Umfragen.