Das ist nicht ganz klar. Angeblich will Trump sich mit der Entscheidung schwer getan haben. Vor kurzem sagte er, er «liebe» die «Dreamers», und das ganze Thema sei sehr kompliziert. Angeblich hatte er moralische Bedenken. Andere halten dem entgegen, das sei dummes Zeug. Trump setze schlicht seine eiserne Linie gegen Einwanderer fort, habe mit moralischen Kategorien nie etwas am Hut und nur seine Anhänger im Sinn. Die «New York Times» bezweifelte, dass Trump die Details des Programms und die Konsequenzen seiner Abschaffung wirklich verstanden hat.

Im Jahr 2012 schuf Trumps Vorgänger Barack Obama das Programm «Deferred Action for Childhood Arrivals» (DACA). Sehr viele Immigranten, die unwissentlich als Kinder illegaler Einwanderer in die USA gekommen waren, erhielten eine Arbeitserlaubnis und wurden von Ausweisung geschützt. Obama setzte DACA mit einer präsidialen Anordnung ins Leben, weil er sich im Kongress mit einem entsprechenden Gesetz nicht durchsetzen konnte.

Washington (dpa) - Gegen erhebliche Widerstände und zur großen Freude seiner Anhänger hat Donald Trump einmal mehr knallhart beim Thema Einwanderung durchgezogen. Was bedeutet das für die «Dreamers», und was sind die Hintergründe der Entscheidung?

Unterstützer des «Deferred Action for Childhood Arrivals»-Programms (DACA) bei einer Demo in Los Angeles. Foto: Richard Vogel

Es ist doch bekannt, dass Trump beim Thema Einwanderung eine harte Hand hat. Warum regen sich bei den «Dreamers» dann alle so auf?

Die «Dreamers», so sagen ihre Verteidiger, stehen für vieles, was Amerika groß gemacht habe: Toleranz, harte Arbeit, Miteinander. Diese Menschen seien nicht nur unwissentlich in die USA gekommen, sondern sie seien hier zur Schule gegangen und auf Universitäten, die allermeisten arbeiteten hart und zahlten Steuern. Amerikanischer und integrierter als die «Dreamers» könne man kaum sein, ein Ende des Programms sei menschlich niederträchtig und ökonomisch sinnlos.

Kommt der Protest gegen Trumps Entscheidung von üblicher Seite?

Nein, gar nicht. Die Front der Ablehnung ist breit. Darunter sind nicht nur hochrangige Republikaner, sondern auch rund 400 Vertreter aus der ersten Reihe der Wirtschaft wie Apple-Chef Tim Cook. Sie sagen, die «Dreamers» seien vollständig integrierte, wertvolle Mitarbeiter. Und sie verweisen auf die extremen Kosten, müssten all diese Mitarbeiter ersetzt werden. Experten zufolge zahlen die «Dreamers» zwei Milliarden Dollar Steuern pro Jahr. Ihre Abschiebung würde 60 Milliarden kosten. Der US-Wirtschaft gingen über einen Zeitraum von zehn Jahren 280 Milliarden Wirtschaftsleistung verloren.

Gibt es einen Ausweg?

Vielleicht. DACA ist nicht über Nacht zu Ende, auch wenn keine neuen Bewerbungen mehr angenommen werden. Am 5. März 2018 ist endgültig Schluss. Bis dahin muss der Kongress eine vernünftige gesetzliche Grundlage geschaffen haben. Aber wenig ist in den USA so umstritten und kompliziert wie ein Einwanderungsgesetz, neue Anläufe wurden schon von vielen Seiten in weniger hitzigen Zeiten unternommen, seit 16 Jahren beschäftigen die «Dreamers» den Kongress ohne Erfolg - und die Agenda der zerstrittenen Gesetzesmacher ist eh schon prallvoll.

Wie wichtig ist das Thema «Dreamers» für die USA?

Sehr wichtig. Es ist emotional und sachlich extrem aufgeladen. Das Thema ist einmal mehr eine Zerreißprobe für die USA. Mit einem ersatzlosen Ende von DACA würden jeden Tag 1000 Menschen auf der Stelle ihren Schutz verlieren, sie wären über Nacht von Deportation bedroht. Der Streit um DACA und die Argumente von Für und Wider machen einmal mehr die tiefe Spaltung des Landes deutlich - und die extrem harte, für viele unbarmherzige Linie der Regierung Trump.