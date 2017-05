Manchester (dpa) - Flatterband versperrt am Morgen den Ort des Grauens. «Da sind noch Leichen drin. Hier kommt keiner rein», sagt eine freundliche Polizistin in blauer Uniform - und deutet mit dem Kopf auf die Arena hinter ihr.

Im Foyer der Halle hat sich abends zuvor, nach einem Popkonzert des Teenie-Idols Ariana Grande, Schreckliches abgespielt. Ein Attentäter zündete eine Bombe und riss mindestens 22 Menschen mit in den Tod. Fast 60 weitere Menschen werden verletzt, manche lebensgefährlich, darunter viele Fans im Teenageralter.

Premierministerin Theresa May tritt mittags sichtlich betroffen vor ihren Amtssitz in der Londoner Downing Street, über dem die Flaggen auf halbmast wehen. Sie spricht von einem besonders abstoßenden und abscheulich feigen Terrorangriff, der absichtlich und eiskalt auf unschuldige, wehrlose Kinder und Jugendliche abgezielt habe.

Viele Einwohner der 500 000-Einwohner-Stadt im Norden Englands sind am Morgen noch fassungslos. «Ich konnte es nicht glauben. Meine Tochter geht oft die Arena. Meine Frau war erst am Freitag da», sagt ein Mann mit rötlichem Bart, einen Becher Kaffee in der Hand. «Ich kann es nicht verstehen», fügt er hinzu, schüttelt den Kopf und steigt in sein Taxi.

Die Halle, die etwas versteckt hinter dem Victoria-Bahnhof liegt, ist weiträumig abgesperrt. Der Eingang ist kaum zu sehen. Das graue Gebäude ist riesig - und doch irgendwie unscheinbar, wie seine Form an diesem trüben Morgen in den grauen Himmel übergeht.

Der 20-jährige Connor Bain und seine 17-jährige Schwester Rachel gehen mit ihren Reisetaschen über die Brücke nahe der Halle Richtung Innenstadt. Sie waren dabei, als die Bombe explodierte. Sie hätten im mittleren Bereich gesessen - mit gutem Blick auf die Bühne, erzählen sie. Alle hätten nur schnell raus gewollt. Binnen Minuten seien Polizei und Krankenwagen da gewesen. «Alles ging ganz schnell», sagt Rachel.

Die Geschwister waren für das Konzert extra aus dem schottischen Glasgow angereist. Eigentlich wollten sie jetzt vom Victoria-Bahnhof wieder zurückfahren. Doch der bleibt vorerst abgesperrt.

Um den Ort des Geschehens huschen Journalisten und Kameramänner. Einige sitzen mit Laptops und Notizblöcken auf einer niedrigen Mauer. Die Stimmung ist gedrückt. Viel zu sehen gibt es ohnehin nicht. Kein Blick in das Foyer, wo die Bombe losgegangen sein soll. Keine sichtbaren Reste der Gewalt.