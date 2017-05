Kiel (dpa) - Mit Ausflügen in die Bundespolitik überrascht Torsten Albig (SPD) meist selbst Parteifreunde. Vor allem wenn der Sommer naht, macht Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Schlagzeilen: Schlagloch-Soli, Verzicht auf einen eigenen Kanzlerkandidaten oder eine Minderheits-Regierung auf Bundesebene.

Seit 2012 regiert der 53 Jahre alte Jurist im Norden im Bündnis mit Grünen und SSW, der Partei der dänischen und friesischen Minderheit. Nach aktuellen Umfragen muss der Mann mit dem markanten Glatzkopf bei der Wahl am 7. Mai aber um eine Mehrheit bangen. Die SPD fiel hinter die Union zurück. Aus dem einzigen TV-Duell mit Herausforderer Daniel Günther (CDU) ging der Amtsinhaber nicht als Sieger hervor. Der Wahlkampfendspurt könnte besser laufen.

Kritik entfachte Albig mit einem Interview des Magazins «Bunte», in dem er kurz vor der Wahl seine Pläne zur Heirat seiner Lebensgefährtin Bärbel Boy verkündete. Schilderungen zur Trennung von seiner langjährigen Ehefrau darin lösten eine Diskussion über das Frauenbild Albigs aus. Sein Leben habe sich schneller entwickelt als ihres und man habe sich kaum noch auf Augenhöhe ausgetauscht, sagte Albig.

Während sich mancher Oppositionspolitiker abfällig über Albig äußert, sieht Staatskanzleichef Thomas Losse-Müller (Grüne) in ihm einen «Politikmanager neuen Stils, den das 21. Jahrhundert braucht». Kritiker bescheinigen Albig Beratungsresistenz. In Regierungserklärungen vermissen sie den Blick nach vorn und stören sich an dem zuweilen pastoralen Ton.

Seinen Ministern lässt Albig weitgehend freie Hand. «Ich habe einen modernen, teamorientierten Führungsstil, lasse den Kabinettsmitgliedern viel Raum, damit sie sich entfalten und ihre Stärken entwickeln können», sagte er in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur. Nur ihm wichtige Themen wie die Flüchtlingspolitik reißt er an sich. Auch Albigs klarer Ansage ist es zu verdanken, dass die Aufnahme der Hilfesuchenden relativ gut klappte. Seinen Prinzipien bleibt er dabei treu - zur Not auch gegen den Bund wie beim Abschiebestopp nach Afghanistan.

Vor seinem Wechsel in die Kieler Staatskanzlei galt der 53-Jährige als Jobhopper. Meist hatte er nach wenigen Jahren eine neue Herausforderung gesucht. Er arbeitete für mehrere Bundesfinanzminister als Sprecher und leitete drei Jahre lang als Oberbürgermeister die Geschicke Kiels.

Der Blick von seinem Schreibtisch auf die Kieler Förde und die markanten Kräne der gegenüberliegenden Werft gefällt Albig offenbar. Er hegt nach eigenem Bekunden keine Abwanderungsgedanken, der Fan von Handball-Rekordmeister THW Kiel will seinem «Lieblingsland» treu bleiben. Der gebürtige Bremer ist Vater einer Tochter und eines Sohnes. Er ist auch Fan des Fußball-Zweitligisten Arminia Bielefeld. Dort hat er studiert.