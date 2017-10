Las Vegas (dpa) - Country-Music, Vergnügungsshows, pralles Leben: Normalerweise steht Las Vegas für das gut gelaunte Amerika, eine Glitzerwelt als Synonym für das Land der unbegrenzten Möglichkeiten.

Am Sonntagabend setzte ein Todesschütze dem scheinbar endlosen Vergnügen in der Wüste Nevadas ein jähes Ende: Aus dem 32. Stockwerk des mondänen Mandalay Bay Hotels feuerte er in eine Menge von mehr als 22 000 Menschen. Minutenlang.

Sie lauschten gerade fröhlich dem Gesang von Jason Aldean, einem Country-Künstler, der im Rahmen des Festivals Route 91 Harvest aufgetreten war. Tausende mussten mit ansehen, wie neben ihnen Menschen starben, von tödlichen Kugeln getroffen. Die furchbare Bilanz: Mindestens 58 Menschen sind tot, mehr als 515 werden verletzt - viele von ihnen schwer. Es ist das schwerwiegendste Verbrechen in der neueren Geschichte der USA. Im vergangenen Jahr hatte ein Schütze in einer Diskothek in Orlando (Florida) um sich geschossen. Damals starben 49 Menschen.

Selbst eine Metropole wie Las Vegas stößt angesichts der Dimensionen an ihre Grenzen. Die Blutkonserven werden knapp, Sheriff Joseph Lombardo fordert die Menschen beinahe flehentlich auf, ihr Blut zu spenden. Die Notaufnahmen der Krankenhäuser gelangen an ihr Kapazitätslimit. Ärzte, Krankenschwestern, kommen aus dem Urlaub zurück, um zu helfen. Viele Patienten sind schwer verletzt - andere können Stunden später wieder entlassen werden.

Polizei und Einsatzkräfte machen einen Ausnahmejob. «Die Art und Weise, wie der Sheriff und die Polizei diese Angelegenheit angepackt haben, ist ohne Beispiele», sagt Gouverneur Brian Sandoval. Sheriff Lombardo wird zum Gesicht des Hilfseinsatzes. Die ganze Nacht lang und bis weit in den Montag hinein tritt der erfahrene Polizist alle zwei Stunden vor die Medien - während er selbst um Kollegen trauert, die im Kugelhagel starben. Die Nation, die Welt soll wissen, was in seiner Stadt passiert ist. Im Mandalay Bay Hotel, wo einst Wladimir Klitschko boxte und weltweit beachtete Shows stattfinden.

Nach Lage der Dinge hatte sich der Verdächtige, der 64 Jahre alte Stephen Paddock, im Mandalay Bay Hotel eingemietet - möglicherweise schon mit dem Ziel, zu töten. Mehr als zehn Gewehre hatte er bei sich, erklärt Lombardo. Eine 62 Jahre alte Frau, nach der die Polizei zunächst gesucht hatte, war nicht bei ihm. «Nach unseren Erkenntnissen war sie nicht im Land», sagt Lombardo. «Er hat die Waffen selbst ins Hotel gebracht.»