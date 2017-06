London (dpa) - «Schäm' dich!», «Feigling!». Der britischen Premierministerin Theresa May fliegen die Beschimpfungen nur so um die Ohren. Als vor einer Woche ein Londoner Hochhaus lichterloh in Flammen stand, hagelte es Kritik an Mays Verhalten.

Viel zu langsam habe sie reagiert und bei ihrem ersten Besuch am ausgebrannten Sozialbau nicht mit den Opfern gesprochen. Am Mittwoch kündigte Mays Regierung in ihrem Programm, das von der Queen verlesen wurde, eine Untersuchung der Brandkatastrophe an. Ob das die Wut dämpfen kann?

Tausende Demonstranten hatten am vergangenen Wochenende ihrem Ärger Luft gemacht. «Trotzt der Tory-Herrschaft», hieß es auf Plakaten. Viele forderten Mays Rücktritt. Sprechchöre vor ihrem Amtssitz in der Downing Street skandierten «Vorwärts, Jeremy Corbyn!». Sie wollen lieber den volksnahen Labour-Chef als Premier.

May berief eine Sondersitzung ein. Nach einem Treffen mit Opfern, Anwohnern und Helfern gab sie zu: Die Unterstützung kurz nach der Katastrophe «war nicht gut genug». Der 68-jährige Corbyn punktete dagegen, weil er sofort - medial wirksam - Opfer der Brandkatastrophe getröstet hatte.

Als wenige Tage später ein Mann mit einem Lieferwagen in eine Gruppe von Muslimen vor einer Moschee raste, war May eine der ersten vor Ort. Sie traf sich mit Vertretern verschiedener Religionen am Gotteshaus. Auch hier Kritik: «Warum bist du denn heute so schnell?», spotteten Passanten, als sie sich auf den Rückweg machte. Corbyn und Londons muslimischer Bürgermeister Sadiq Khan nahmen sich Zeit und setzten beim Fastenbrechen mit Muslimen ein Zeichen gegen den Hass.

Für May und Scotland Yard ist die Attacke ein Terroranschlag, einer von mehreren, die Großbritannien in letzter Zeit erschütterten. Die Regierung, so wurde am Mittwoch verkündet, plant jetzt eine neue Einsatztruppe für den Katastrophenschutz sowie eine Anti-Extremismus-Kommission. Allerdings: Viele halten May immer wieder vor, dass sie in ihrer Zeit als Innenministerin für den starken Abbau des Polizeiapparats mitverantwortlich war.

Egal, was sie tut: May kommt beim Volk einfach nicht so richtig an. Mitgefühl zu zeigen, fällt ihr schwer. Spontanes Zugehen auf Leute ist nicht ihre Sache. Sie hält lieber Distanz, vermeidet möglichst Situationen, in denen sie ad hoc reagieren muss. Sogar ein direktes TV-Duell mit Corbyn lehnte sie kategorisch ab. Der Alt-Linke setzt sich konsequent für den Abbau sozialer Ungleichheit ein. May kam dagegen mit geplanten Einschnitten bei der Pflege ins Strudeln - das Vorhaben ist jetzt im Regierungsprogramm nicht mehr zu finden.