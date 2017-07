Hamburg (dpa) - Wenn Prinz William und Herzogin Kate (beide 35) am Mittwoch (19. Juli) in Berlin ihren Deutschlandbesuch beginnen, sitzt er wieder im TV-Studio: Rolf Seelmann-Eggebert (80), seit Jahrzehnten Adelsexperte der ARD.

In Sondersendungen des Ersten wird er gemeinsam mit Mareile Höppner (40) den Besuch der Royals kommentieren. Für drei Tage reist William - der Enkel von Queen Elizabeth II. (91) - mit seiner Kate und den Mini-Royals George (3) und Charlotte (2) an. Berlin, Heidelberg und Hamburg stehen auf dem Programm.

«Es wird interessant sein zu sehen, wie die junge Generation auf die Deutschen wirkt - und umgekehrt», sagt Seelmann-Eggebert im Interview der Deutschen Presse-Agentur.

Frage: Welche Botschaft soll von dem Besuch ausgehen und worauf sind Sie selbst am meisten gespannt?

Antwort: «Für mich ist das eine Charmeoffensive, nachdem wir ja über die Briten etwas enttäuscht sind im Hinblick auf den Brexit. Das Königshaus entfaltet in diesem Jahr eine ganze Reihe von Initiativen - eine Reisetätigkeit, die wahrscheinlich durch die politische Situation mitbestimmt ist. Besonders gespannt bin ich darauf, wie die Deutschen auf die beiden reagieren. Wenn die Königin kommt, gibt es immer große Menschentrauben. Es wird interessant sein zu sehen, wie die junge Generation auf die Deutschen wirkt - und umgekehrt.»

Frage: Eigentlich wollten Kate und William ohne ihre beiden Kinder anreisen, nun kommen Prinz George und Prinzessin Charlotte doch mit. Was könnte die Pläne geändert haben?

Antwort: «So etwas lässt natürlich die Herzen im Gastland höher schlagen, jeder findet es schön, wenn die Kinder dabei sind. Ob sie mitkommen, hängt in vielen Fällen vom Programm ab. Denn die Kinder nur so in die Menge 'zu halten', ist kein großer Spaß für sie. Der andere Punkt ist einfach, wie es den Kindern gerade geht. Wenn sie gut drauf sind, wenn sie gesund sind, dann werden sie so eine Reise mitmachen können. Wenn sie kränklich sind, dann geht das eben nicht. Beim Besuch in Deutschland ist aber auf jeden Fall etwas für George und Charlotte dabei.»

Frage: Welche Stationen sind für Sie die interessantesten?

Antwort: «Sie haben sich das schon schön ausgesucht: Beide interessieren sich fürs Rudern, deswegen sind sie in Heidelberg bei einem Ruderboot-Rennen dabei. William war Hubschrauberpilot bei der Royal Air Force, in Hamburg präsentiert man ihm Hubschrauber bei Airbus. Es wird ein kindernahes Konzert in der Elbphilharmonie geben, das ist für die Kinder sicher ganz schön. Und die Gartenparty in Berlin - eine Geburtstagsfeier für die Königin, wie sie von allen britischen Botschaften und Konsulaten begangen wird - ist auch ein schönes gesellschaftliches Ereignis. Das Programm ist mit Liebe zusammengestellt.»