Bis Anfang Dezember braucht Seehofer für seine persönliche Entscheidung nicht: «Heute Abend wird alles klar sein», sagt er. So ganz ohne Unruhe und Verwirrung kommt aber auch diese auf Eintracht und Gemeinschaft angelegte Fraktionssitzung nicht aus. Grund sind ausnahmsweise keine internen Querschüsse, sondern eine eilig produzierte Meldung in den Medien zu einer angeblichen Entscheidung, wonach Seehofer Parteichef bleibt und sein bisheriger Intimfeind Söder Ministerpräsident werden soll. So schnell die Nachricht über die Smartphones eingeht, so schnell wird sie von beiden Seiten dementiert.

«Wir haben nur über das Verfahren geredet, und es war eine sehr gute Sitzung in einem großen Gemeinschaftsgeist in einer schwierigen Situation», sagt Fraktionschef Thomas Kreuzer hinterher. Er skizziert einen Zeitplan, der wohl bis Anfang Dezember für Klarheit sorgen soll. «Über Namen und Personen wurde nicht gesprochen», betont Kreuzer.

Obwohl sich an diesem Tag das politische Schicksal des 68-Jährigen entscheiden soll, bleibt es bei dem Aufeinandertreffen mit seinen innerparteilichen Kritikern in München sehr friedlich.

München (dpa) - Horst Seehofer will es kurz machen. «Ich bin jetzt mitten in einem Prozess, dazu zählt auch die Begegnung mit der Landtagsfraktion, dann geht es weiter bis kurz vor 18 Uhr, dann werde ich mich nochmal ein wenig besinnen und dann entscheiden», sagt ein entspannt wirkender CSU-Chef vor der Sitzung seiner Landtagsfraktion.

Selbst die angriffslustigsten Seehofer-Gegner in der Fraktion bleiben in der Aussprache stumm, «wenn auch mit der geballten Faust in der Tasche», wie sie sagen. Sie begründen den Waffenstillstand mit Seehofers entgegenkommendem Verhalten. Er werde seinen Anteil leisten, damit die CSU wieder zu Harmonie, Kameradschaft und Kollegialität zurückkehren könne, sagt Seehofer vor dem Treffen. Es fällt kein böses Wort über die vergangenen Angriffe und Intrigen. Stattdessen reicht Seehofer allen die Hand.

So viel Harmonie ist in der CSU beinahe unheimlich, immerhin herrschten in den vergangenen Wochen Hauen und Stechen. Das weiß auch Kreuzer, wenn er von einer noch «teilweise verbesserungsfähigen» Kommunikation in der Partei spricht und sich am Ende diese Bemerkung nicht verkneifen kann: «Ich bin sehr stolz auf meine Fraktion, dass wir das so hinbekommen haben, und es stimmt mich zuversichtlich, dass wir eine gute Lösung hinbringen.»

Eine gute Lösung wäre dem Konzept nach trotz der 38,8-Prozent-Pleite der CSU bei der Bundestagswahl für Seehofer möglich: Als Parteichef könnte er sich verstärkt um die bundespolitischen Ambitionen der CSU kümmern, könnte je nach neuer Regierungskonstellation gar selbst als Minister nach Berlin gehen.

Wie wohl sich Seehofer dort fühlt, zeigte sich bei den am Sonntag gescheiterten Jamaika-Sondierungen - am Ende lobten gar die Grünen sein Verhandlungsgeschick. «Natürlich haben wir von seiner Verhandlungsführung profitiert», sagt Kreuzer. Zumindest an der Spree muss Seehofer Söders Konkurrenz nicht fürchten. Noch nicht.