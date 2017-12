Jerusalem (dpa) - Der Muezzin der Al-Aksa-Moschee auf dem Tempelberg ruft gegen Mittag zum Gebet. Sein Gesang erschallt über den Platz vor der Klagemauer am Fuße des Hügels in der Jerusalemer Altstadt.

Gläubige Juden beten vor den massiven Steinen, singen und stecken Zettel mit Wünschen in die Ritzen des Mauerwerks. Der Tempelberg, für die Muslime Al-Haram Al-Scharif (das edle Heiligtum), ist beiden Religionen heilig - und damit der perfekte Zankapfel zwischen Israelis und Palästinensern.

Die Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels durch die USA befeuert den Streit auf ein Neues - mit nicht absehbaren Folgen.

«Ich denke, das ist keine gute Sache, das zu tun», schimpft Osama Scheich, Palästinenser aus Jerusalem, über die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump. Der 19 Jahre alte Scheich ist einer der wenigen, die an diesem Tag arbeiten - in der Wechselstube seiner Familie am Jaffa-Tor zur Altstadt.

«In Jerusalem befindet sich die Al-Aksa-Moschee und die gehört zu uns und nicht zu ihm», sagt der junge Mann mit den kurzen braunen Haaren. Trump habe kein Recht, hier etwas zu verteilen, was nicht ihm gehöre. «Al-Aksa ist für alle Muslime wichtig, nicht nur für die Palästinenser.»

In der Jerusalemer Altstadt herrscht am Donnerstagmittag weitgehend gespenstisches Stille. Ein Hund kläfft, ein Radio plärrt irgendwo, doch die Läden der Palästinenser bleiben fast alle geschlossen. Die Palästinenser streiken aus Protest gegen die Entscheidung Trumps. Der Chef der radikal-islamischen Hamas, Ismail Hanija, ruft währenddessen zu einem neuen Palästinenseraufstand auf. Es gibt die Sorge, dass es nach den Freitagsgebeten zu einer neuen Explosion der Gewalt kommen könnte.

Schon am Donnerstagabend versammeln sich Dutzende junge Palästinenser am Damaskus-Tor, einem der Eingänge zur Altstadt von Jerusalem. Sie pfeifen und machen ihrer Empörung mit Sprechchören Luft. Schwer bewaffnete israelische Sicherheitskräfte, darunter auch berittene Polizei, vertreiben die Palästinenser. Die Anspannung, die schon an normalen Tagen in der Heilighen Stadt zu spüren ist, wächst.

Jerusalem ist Juden, Christen und Muslimen heilig. In der Altstadt liegt der Tempelberg. Nach islamischem Glauben ritt der Prophet Mohammed von dort aus in den Himmel. An dieser Stelle steht heute der Felsendom mit seiner goldenen Kuppel. Daneben befindet sich die Al-Aksa-Moschee. Die Stätten bilden das drittwichtigste islamische Heiligtum.