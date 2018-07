München (dpa) - Was treibt Horst Seehofer? Der CSU-Vorsitzende und Bundesinnenminister hat seiner Partei, der Bundesregierung und dem ganzen Land atemlose Stunden beschert. Aber wozu, mit welchem Ziel?

Fakt ist: Wenn's drauf ankommt, ist Horst Seehofer ganz allein. Wichtige politische Entscheidungen macht der noch 68-Jährige oftmals nur mit sich selbst aus - wie an diesem denkwürdigen Sonntag in der Münchner CSU-Zentrale. Alle, selbst enge Vertraute, werden dem Vernehmen nach völlig überrascht von der Bombe, die Seehofer nach fast achtstündigen Beratungen plötzlich platzen lässt: als er seinen Rücktritt als Parteivorsitzender und Bundesinnenminister ankündigt.

Es ist offenbar eine Mischung aus Hartnäckigkeit, Stolz und Sturheit, die Seehofer am Ende zu diesem Schritt bewegt. Vor allem aber will er, wie es heißt, keinesfalls die Schmach hinnehmen, dass er am Ende seiner mehr als 40-jährigen politischen Karriere von Kanzlerin Angela Merkel entlassen wird. Dafür nimmt er sogar in Kauf, dass er seiner Partei möglicherweise einen noch ungleich größeren Schaden zufügt als den, der ohnehin in den vergangenen Wochen schon eingetreten ist.

Wie gekränkt Seehofer ist, zeigen Sätze, mit denen ihn am Montagabend die «Süddeutsche Zeitung» zitiert: «Ich lasse mich nicht von einer Kanzlerin entlassen, die nur wegen mir Kanzlerin ist», sagt er da. Er befinde sich in einer Situation, die für ihn «unvorstellbar» sei: «Die Person, der ich in den Sattel verholfen habe, wirft mich raus.» Seehofer spielt damit wohl auf seine Unterstützung Merkels im Bundestagswahlkampf an, trotz ihres vorangegangenen Dauer-Krachs.

Damit macht Seehofer klar: Es geht wohl längst nicht mehr um eine sachliche Auseinandersetzung. Es geht um tiefsitzende persönliche Verwundungen und Eitelkeiten. Deshalb verläuft der Montagabend nicht weniger spektakulär und überraschend als der Sonntagabend: Da tritt Seehofer nach nicht einmal 24 Stunden wieder von seinem Rücktritt zurück. «Es hat sich wieder einmal gelohnt, für eine Überzeugung zu kämpfen», sagt er da, wieder deutlich selbstsicherer, in die Kameras.

Aber was ist nun - so fragen auch viele in der CSU - mit dem selbst ausgerufenen «Endspiel um die Glaubwürdigkeit»? Wenn ein Innenminister aus Angst vor der ultimativen Kränkung am Karriereende lieber von sich aus seinen Rücktritt anbietet - anstatt seinen Rauswurf zu riskieren? Der Schaden im Landtagswahljahr sei immens, nicht wiedergutzumachen, heißt es am Montag, noch vor Seehofers neuerlichen Volte am Abend. Die Kollateralschäden seien enorm.