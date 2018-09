Wären die fünf neuen Bundesländer heute noch ein eigenständiger Staat, wäre er das Land mit den meisten über 65-Jährigen in der EU. Sachsen bildet da keine Ausnahme. Zwischen 1991 und 2016 ist diese Altersgruppe um fast 40 Prozent angewachsen. EU-weit gehören Görlitz, Plauen und Zwickau zu den vier Gegenden mit den meisten Menschen im Rentenalter - jeweils bei rund 27 Prozent der Gesamtbevölkerung. Errechnet hatten das die EU-Statistiker von Eurostat in einem Ranking der 279 Stadtregionen mit mindestens 250.000 Einwohnern.

Obwohl der Osten Deutschlands bei der Lebenszufriedenheit weiter aufholt, stehen 2017 dennoch alle diese Regionen weiter am Ende des Bundesländer-Rankings im Glücksatlas. In der Studie im Auftrag der Deutschen Post geht es um eine Bewertung des eigenen Lebens sowie um Ziele, Erwartungen und Einstellungen. Trotz niedriger Mieten und der zweitniedrigsten Armutsgefährdungsquote in Deutschland zum Beispiel landet Sachsen auf dem viertletzten Platz.

ARBEITSMARKT

Der Freistaat gilt neben Thüringen als Musterland im Osten in Sachen Arbeitsmarkt. In Sachsen liegt die Arbeitslosenquote im August 2018 mit 5,8 Prozent zwar etwas über dem deutschlandweiten Wert (5,2 Prozent), doch haben acht der restlichen 15 Bundesländer noch höhere Werte. Innerhalb Sachsens haben der Landkreis Görlitz (8,1) an der Grenze zu Polen und die Stadt Chemnitz (7,3) anteilig die meisten Arbeitslosen, während im Südwesten der Erzgebirgskreis (4,5), der Landkreis Zwickau (4,6) oder der Vogtlandkreis (4,7) sogar unter dem Bundesschnitt liegen.

EINKOMMEN

Allerdings werden in Sachsen sehr niedrige Gehälter gezahlt. Das mittlere Monatseinkommen liegt Ende 2017 mit 2479 Euro brutto um 730 Euro unter dem bundesweiten Wert. Nur Menschen in Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern verdienen noch weniger. Dass Sachsen nicht ganz am unteren Ende der Skala liegt, verdankt es seinen Großstädten Dresden (2987 Euro) und Leipzig (2807 Euro). Schlusslichter auf kommunaler Ebene sind bundesweit die sächsischen Kreise Görlitz (2183 Euro) und der Erzgebirgskreis (2191 Euro). Chemnitz liegt unter den 85 größten deutschen Städten mit 2633 Euro ganz am Ende - hier sind aber auch die Lebenshaltungskosten sehr gering.

BILDUNG

In der Bildung kann seit Jahren kein anderes Bundesland dem Freistaat den Rang ablaufen. Zuletzt landete Sachsen beim Bildungsmonitor 2018 zum 13. Mal in Folge auf Platz 1. Besonders stark sind die Schulen in den Kategorien Förderinfrastruktur und Vermeidung von Bildungsarmut. Auch Kinder mit Migrationshintergrund schaffen immer häufiger das Abitur, das in Sachsen nach 12 Schuljahren abgelegt wird. An den allgemeinbildenden Schulen hatten von den 367.000 Schülern im Schuljahr 2017/18 knapp 35.000 einen Migrationshintergrund. Das waren fast dreimal so viele wie im Schuljahr 2009/10.

HOCHSCHULEN

Das sächsische Bildungssystem zieht junge Menschen in den Freistaat - aus anderen Bundesländern, aber auch aus dem Ausland. Von den reichlich 110 000 Studenten im Wintersemester 2016/17 kamen 60 Prozent nicht aus Sachsen. Der Ausländeranteil unter den Studierenden an Hochschulen lag bei 15,2 Prozent. Weit über dem Schnitt liegen dabei unter anderem die Technische Universität Chemnitz (24,7 Prozent) und die Bergakademie Freiberg (22,9). Etwa jeder dritte ausländische Absolvent in Sachsen erwarb 2016/17 seinen Abschluss in den Ingenieurwissenschaften.