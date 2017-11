Berlin (dpa) - Es ist ein immenser Druck, der auf Angela Merkel lastet - aber wirklich anzumerken ist der Kanzlerin das an diesem Morgen des Tags der Entscheidung kaum.

Ein wenig zerknittert von den langen Verhandlungen der vergangenen Tage sieht sie zwar schon aus, als sie am Donnerstag um 10.06 Uhr vor dem massiven Holzportal der Parlamentarischen Gesellschaft steht. Aber als sie von den bevorstehenden stundenlangen Verhandlungen spricht, und davon, dass sie nicht wisse, «wann das beendet ist», geht sogar ein schelmisches Lächeln über ihr Gesicht. Optimismus will sie damit verbreiten, aber es wirkt auch etwa so, als wollte sie zeigen: Mir macht das nix aus.

Dabei geht es acht Wochen nach dem verzwickten Ergebnis der Bundestagswahl tatsächlich um viel. Raufen sich die so verschiedenen Partner eines schwarz-gelb-grünen Bündnisses endlich zusammen? Vier Wochen lang hatte die Öffentlichkeit oft den Eindruck, es werde mehr gestritten als an Lösungen gearbeitet. Vor allem zwischen CSU und Grünen gingen die Auseinandersetzungen schnell mal ins Persönliche.

Merkel gibt am Vormittag den Ton des Tages vor. Mehr noch als in den vorherigen Runden ist jetzt ihr in nationalen und internationalen Runden erprobtes Verhandlungsgeschick gefragt. «Ich glaube, es kann gelingen», sagt sie. Als Botschaft an alle schiebt die CDU-Chefin hinterher, sie hoffe, «dass der Wille da ist, dass etwas gelingt». Dann könne aus Jamaika «etwas sehr Wichtiges für unser Land entstehen in einer Zeit großer Polarisierung»: Das Signal, dass alle Seiten trotz der so verschiedenen Positionen in der Lage seien, gemeinsam für die Menschen in diesem Lande zu handeln.

Nicht nur Merkel klingt an diesem Tag staatstragend. Zwar pochen FDP und Grüne wie gewohnt auf ihre Kernforderungen - aber irgendwie hören sie sich doch moderater an. Grünen-Verhandlerin Katrin Göring-Eckardt spricht von einem «Tag, bei dem wir sehr große Verantwortung spüren», es gehe schließlich um «das Beste für unser Land».

FDP-Chef Christian Lindner, der zwischendurch mit Hinweisen aufgefallen war, seine Partei fürchte auch eine vorgezogene Neuwahl nicht, sagt: «Heute ist ein Tag, an dem wir die Menschen mit Mut und Tatkraft und neuem Denken beeindrucken können.» Selbst Lindners Vize Wolfgang Kubicki, sonst eher der «Bad Cop» der Liberalen, der die anderen gerne mit rauen Tönen aufmischt, gibt sich wieder kompromissbereit: «Wir müssen aus den Schützengräben rauskommen.»