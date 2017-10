Silivri (dpa) - Mesale Tolu ist nicht anzumerken, dass sie seit mehr als fünf Monaten in der Türkei in Untersuchungshaft sitzt. Ihr Vater Ali Riza Tolu hatte seine Tochter vor Prozessbeginn als «stabil und stark» beschrieben.

Tatsächlich wirkt die 32-jährige Deutsche alles andere als eingeschüchtert, als sie am Mittwoch in Silivri westlich von Istanbul selbstbewusst vor den Richter tritt. Gut zehn Minuten dauert ihre schriftlich vorbereitete Verteidigung am ersten Verhandlungstag - in der sie die gegen sie erhobenen Terrorvorwürfe vehement zurückweist.

Vater Ali Riza Tolu, der seine aus Ulm stammende Tochter vor dem Verfahren eine «politische Geisel» genannt hat, sind Nervosität und Sorge dagegen deutlich anzumerken. Vor Prozessbeginn kommt der 58-Jährige zu den wartenden Journalisten, die sich auf dem Parkplatz vor dem Gerichtsgebäude aufgebaut haben, das wiederum an das berüchtigte Gefängnis in Silivri angrenzt: Hier sitzen die Deutschen Peter Steudtner und Deniz Yücel in Untersuchungshaft.

Vor den Reportern kritisiert Ali Riza Tolu die Bundesregierung, von der er sich «enttäuscht» zeigt - und von der er sich mehr Engagement für die Freilassung seiner Tochter wünscht. Im Wahlkampf sei viel geredet worden, sagt der Vater, nun sei die Bundesregierung aber wieder in Tiefschlaf verfallen. Seine Aussagen und die eines türkischen Oppositionsabgeordneten werden zu einer improvisierten Pressekonferenz, bei der schließlich die Polizei einschreitet.

«Hier sind Pressekonferenzen verboten», sagt ein Polizist, ein Handgemenge scheint zu drohen, der Vater zieht schließlich empört ab. «Sehen Sie, was passiert ist», sagt er kurz danach vor dem Gerichtssaal. «Die wollen nicht, dass die Wahrheit gesagt wird. Der Polizist hat mir gesagt, wir nehmen Dich fest. Ich habe ihm geantwortet: Soll ich vor Euch Angst haben? Ihr habt schon meine ganze Familie festgenommen.»

Bereits vor Mesale Tolu war gegen ihren Ehemann Suat Corlu U-Haft verhängt worden. Der zweijährige Sohn ist bei der Mutter im Frauengefängnis im Istanbuler Stadtteil Bakirköy. Mesale Tolu sagt am Mittwoch vor Gericht: «Aus diesem Grund ist die Untersuchungshaft nicht nur für mich, sondern auch für meine Familie und für meinen Sohn zur Bestrafung geworden.»

Vor ihrer Verteidigung sitzt Mesale Tolu im Gerichtssaal unter jenen Angeklagten, die wie sie in U-Haft sind. Die Häftlinge haben vor der Tribüne der Richter auf drei Stuhlreihen Platz genommen, an drei Seiten eingerahmt von Polizisten. Mesale Tolu trägt Jeans und einen blauen Blazer, darunter ein weißes Oberteil. Immer wieder streicht sie sich die dunklen Haare aus dem Gesicht. Als sie auf der Pressetribüne eine Kollegin von der linken Nachrichtenagentur Etha sieht, für die auch Tolu arbeitet, winkt sie lächelnd.